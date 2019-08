Il tifone Krosa investe il Giappone | almeno 1 morto | evacuate 580mila persone

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 15 agosto 2019)une 21 feriti lievi, è il bilancio del passaggio delnel sudest del Paese: la depressione crea gravi problemi ai trasporti in una vasta area. Il, che è stato declassato a forte tempesta tropicale dall’agenzia meteorologicase, ha colpito l’isola principale dell’arcipelago, Honshu. E’ accompagnato da venti con raffiche fino a 144 km/h. Un uomo è deceduto, trascinato dalla furia delle acque. “Dobbiamo rimanere vigili perché si prevede più pioggia questo pomeriggio“, ha dichiarato un portavoce dell’ente di gestione delle catastrofi nella provincia di Tokushima (sud-ovest). “Oggetti possono essere spazzati via da questi venti, è necessaria la vigilanza“, ha sottolineato l’agenzia nazionale di meteorologia. Si temono precipitazioni record, fino a 1,2 metri in 24 ore. Oltre ai danni causati ...

