Amadeus racconta il suo Sanremo 2020 | “Sara il Festival di tutti”

Amadeus racconta il giorno del matrimonio in Chiesa con Giovanna Civitillo : Amadeus in un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi “racconta il giorno del suo matrimonio religioso con Giovanna Civitillo, avvenuto nei giorni scorsi in una chiesetta di Roma. La coppia si era unita civilmente già 10 anni fa. Il conduttore ha detto: ”Ricorderemo questo giorno per tutta la nostra vita, sarà l’immagine perfetta a cui tornare con la mente nel tempo perché il nostro sogno si è finalmente realizzato: siamo credenti e solo ...