Il Pd guardi al futuro Il passato è stato giudicato dagli elettori

Manchester City - guardiola si sbilancia sul futuro di Mane : Alla fine l’attaccante Leroy Sane dovrebbe riManere al Manchester City, almeno questo è il pensiero del tecnico Guardiola: “è un grande giocatore con una qualità incredibile”, ha detto Guardiola dopo la vittoria della City per 4-1 contro il West Ham a Nanjing, in Cina. “Il club gli ha fatto un’offerta per l’anno scorso, ho detto molte volte che vogliamo che le persone siano felici qui e vogliamo aiutarlo ...

Il Lecce inizia a sudare - dal ritiro parla Mancosu : “C’è molto entusiasmo - ma guardiamo al futuro” : “C’è grande entusiasmo e grande gioia in tutti noi per questo inizio d’annata. Siamo contenti di avere riportato il Lecce nella categoria che merita, ma sappiamo altrettanto bene che da ora è necessario guardare solo al futuro“, sono queste le parole, direttamente dal ritiro di Santa Cristina Valgardena, del centrocampista dei giallorossi Marco Mancosu. “Intendiamo dire la nostra anche in Serie A – ...

Manchester City - guardiola si sofferma sul proprio futuro : le parole di Pep gelano la Juventus : Presente in tribuna per il match di basket tra Baxi Manresa e Real Madrid, Guardiola è tornato a parlare del suo futuro Il futuro di Pep Gurdiola è legato al Manchester City, almeno stando a quanto riferito dallo stesso allenatore catalano nell’intervallo del match dei playoff di basket spagnoli tra Baxi Manresa e Real Madrid. AFP/LaPresse Interrogato sulla vittoria della Champions da parte del Liverpool, il manager dei citizens ha ...