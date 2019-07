M5s | l’assemblea degli iscritti voterà online il 25 luglio per decidere sulla nuova

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2019) L’AssembleaM5s è stata convocata virtualmente per il 25prossimo. Gli utenti saranno chiamati ariorganizzazione del Movimento, così com’è stata proposta dal capo politico Luigi Di Maio dopo gli incontri sul territorio. Questa consultazione è considerata un momento molto importante per i grillini perché si vanno a toccare alcuni dei pilasti della formazione politica. “L’Assemblea”, si legge nell’annuncio pubblicato sul Blog delle Stelle, “sarà chiamata a votare sui documenti politici proposti dal capo politico riguardanti l’organizzazione nazionale e regionale del Movimento 5 stelle, l’introduzione del mandato zero per i consiglieri comunali e i rapporti con le liste civiche”. Potranno partecipare al voto “solo glida almeno sei mesi, con documento certificato, come da Regolamento ...

