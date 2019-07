Parcheggiare facilmente e senza stress | è possibile col nuovo Parking Lot Sensor di Bosch

sportfair

(Di venerdì 19 luglio 2019) Posteggiare meglio egrazie aiper la ricerca di parcheggio. Gestione efficiente dei posti auto nelle smart cities. Mappa affidabile delle città grazie a dati precisi sul traffico e tanto altro Le città affrontano ogni giorno il problema del traffico intenso e le relative emissioni dei veicoli a cui si sommano il rallentamento generato dagli automobilisti in cerca di un parcheggio libero (in media 20 minuti) e dal parcheggio selvaggio o fuori dalle strisce. IlLotdiè la soluzione che permette alle città di gestire con efficienza le aree di parcheggio migliorando di conseguenza la qualità della vita nelle città. lle è in grado di individuare e segnalare gli spazi disponibili all’interno di un parcheggio, permettendo all’utente di conoscere, attraverso l’utilizzo di un’App, il tempo necessario per raggiungerlo e, ...