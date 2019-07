La Luna 50 anni dopo | i cosmogrammi e il collezionismo spaziale

Missione spaziale Apollo 11/ Video - alLunaggio finto? Teorie complotto 50 anni dopo : Missione spaziale Apollo 11: a cinquant'anni dall'allunaggio c'è chi ancora non ci crede. Le Teorie del complotto vanno avanti anche dopo le smentite.

Vivere sulla Luna 50 anni dopo lo sbarco : ecco quando inizierà il turismo sul satellite : Il turismo spaziale e le colonie Lunari sono tra i progetti più ambiziosi inseguiti sia dalle agenzie governative che dalle compagnie aerospaziali private, come SpaceX di Elon Musk e Virgin Galactic di Richard Brenson. ecco quando voleranno i primi turisti nell'orbita Lunare e dove probabilmente verranno costruite le prime colonie.Continua a leggere

Jovanotti canta Luna di Gianni Togni per i 50 anni dell’alLunaggio : Jovanotti canta Luna di Gianni Togni e sorprende i fan con un regalo a esattamente 50 anni di distanza dal primo alLunaggio. L'uomo mise piede sulla Luna il 20 luglio 1969. Oggi, 20 luglio 2019, sono trascorsi 50 anni da quel piccolo passo per l'uomo, un enorme passo per l'umanità. Jovanotti canta oggi la cover del brano Luna, scritto da Gianni Togni e Guido Morra. La canzone venne inserita nell'album di Gianni Togni pubblicato nel 1980 ma ...

Missione Apollo 11 : dagli astronauti ai “terrestri” - 50 anni di innovazioni dalla Luna : (di Francesco Maggi) – L’evoluzione dei voli aerospaziali che 50 anni fa ci ha portato sulla Luna non solo ha permesso all’umanità di arrivare a un traguardo inimmaginabile, ma ha contribuito a tante innovazioni e scoperte in campo medico che dagli astronauti sono arrivate a noi ‘terrestri‘. Dall’alimentazione, integratori e micronutrienti, alle tecnologie per lo sviluppo di dispositivi cardiaci e uditivi, ...

Missione spaziale Apollo 11 - la storia dell’alLunaggio a 50 anni dallo sbarco sulla Luna : Icona della conquista Lunare (foto: Nasa) Quel 24 luglio 1969 il cerchio si chiudeva, con la Missione spaziale Apollo 11. Ad aprirlo era stato sette anni prima l’allora presidente degli Stati uniti d’America, John Fitzgerald Kennedy, quando alla Rice University proclamò IL discorso. Quello col quale prometteva al suo popolo la Luna. “Abbiamo deciso di andare sulla Luna. Abbiamo deciso di andare sulla Luna in questo decennio e di impegnarci anche ...

Missione spaziale Apollo 11 - 50° anniversario dell’alLunaggio : storia - teorie e curiosità sullo Sbarco sulla Luna : Il 20 luglio 1969 il pianeta seguiva col fiato sospeso la Missione spaziale Apollo 11 della NASA, che ha cambiato il corso della storia portando il primo uomo sulla Luna. Cinquant’anni dopo, il pianeta celebra con lo stesso entusiasmo quel passo cruciale per l’umanità. Come noto, il primo uomo a camminare sul nostro satellite è stato l’astronauta NASA Neil Armostrong, seguito da Buzz Aldrin, il secondo uomo a camminare sul ...

Sbarco sulla Luna - 50° anniversario dell’alLunaggio – Apollo 11 - la missione che emozionò il mondo : Il 20 luglio 1969, 600 milioni di persone hanno guardato con ansia ed emozione Neil Armstrong ed Edward E. “Buzz” Aldrin Jr. muovere i loro primi passi sulla superficie della Luna. I primi umani nella storia a lasciare le loro impronte sulla regolite Lunare, Armstrong e Aldrin hanno fatto la storia e impressionato il mondo avventurandosi coraggiosamente oltre la Terra. Tra pochi giorni festeggeremo il 50° anniversario di questa grande impresa ...

Sbarco sulla Luna - 50° anniversario dell’alLunaggio : adesso tutti vogliono tornare lassù : Cinquant’anni dopo il primo ‘salto’ di 393.309 chilometri fino alla Luna, sono in tanti a coltivare il sogno di tornare sul pianeta satellite. A distanza di oltre mezzo secolo dal discorso al Congresso degli Stati Uniti del presidente Kennedy che dava il via alla corsa verso la Luna, in rivalità aperta con l’Unione Sovietica, la storia sembra ripetersi, ma nella nuova epopea Lunare cambiano (in parte) i protagonisti, ma ...

Sbarco sulla Luna - 50° anniversario dell’alLunaggio : eppure era l’Urss che stava per vincere la corsa allo spazio : Intelligenze al di sopra della media, sublime capacita’ di progettazione, abnegazione, ferreo patriottismo e anche colpi di fortuna: i sovietici primeggiarono in tutta la cosiddetta ‘space race’, ma all’ultimo non riuscirono a tagliare il traguardo della corsa allo spazio: non furono loro ad arrivare per primi sulla Luna, ma gli americani. In pochi ricordano la lunga supremazia dell’Urss rispetto agli Usa nello ...

50° anniversario dell’alLunaggio - adesso la Cina vuole costruire una base di ricerca sulla Luna : Dopo il record della prima missione sull’altro lato della Luna, con la missione Chang’e-4, la Cina punta a progetti più ambiziosi: vuole portarvi i suoi astronauti entro 10 anni e costruire una stazione di ricerca, seguita dopo il 2030 da una base permanente. Al programma di esplorazione cinese della Luna e’ dedicato parte dello speciale con cui la rivista Science celebra i 50 anni dall’Apollo 11. ...

Anniversario Apollo 11 : focus sulla Luna in Trentino dal 19 al 21 luglio tra eventi divulgativi - concerti e workshop : Sarà il focus sulla luna l’evento centrale della XVI edizione del workshop di geopolitica ed economia internazionale promosso dal think tank “Il Nodo di Gordio” in collaborazione con il Centro Studi “Vox Populi”, che si svolgerà in Trentino dal 19 al 21 luglio. Nella splendida cornice del Castello di Pergine, Sabato 20 luglio dalle 17,00 alle 19,00, si terrà “La luna dal Pozzo“: un evento scientifico ...

Apollo 11 : ecco la CioccoLuna creata dai maestri della scuola del Cioccolato Perugina per celebrare i 50 anni della storica missione : Il 20 luglio del 2019 si celebrano i cinquant’anni dal primo sbarco dell’uomo sulla Luna. Per l’occasione i grandi maestri della scuola del Cioccolato Perugina hanno realizzato una speciale torta mousse che reinterpreta la superficie lunare rivestita interamente di Cioccolato. Un momento storico che ha segnato il XX secolo, un evento che ha tenuto incollati alla televisione circa 900 milioni di persone, di cui 20 milioni solo italiani, ...

50 anni dallo sbarco sulla Luna : ecco quanta spazzatura abbiamo lasciato sul satellite : Da quando l'uomo ha iniziato a esplorare la Luna si stima siano state abbandonate sul satellite circa 200 tonnellate di "spazzatura", tra veicoli e oggetti legati dalle sei missioni Apollo della NASA e sonde schiantate. Tra gli oggetti più ingombranti ci sono gli stadi di discesa di sei moduli Lunari LEM e tre rover Lunari.Continua a leggere

Sbarco sulla Luna - 50° anniversario dell’alLunaggio : Google dedica un doodle alla Missione Apollo 11 : Un doodle di Google verrà pubblicato in occasione del 50° anniversario dell’alLunaggio: 50 anni fa, la Missione Apollo 11 della NASA ha cambiato la nostra concezione di possibile e impossibile, facendo sbarcare degli esseri umani sulla superficie della Luna – e riportandoli a casa sani e salvi – per la prima volta nella storia. Il Google di doodle, che rimanda a un video, celebra il momento in cui è stato raggiunto ...