Monopoli | maxi-retata antiassenteismo all’ospedale

(Di giovedì 18 luglio 2019) Emanuela Carucci Carabinieri in azione nel nosocomio “San Giacomo” del centro in provincia di bari, 13 arresti Tredici i dipendenti della Asl di Bari in servizio all'ospedale 'San Giacomo' diarrestati dai carabinieri del comando provinciale per assenteismo. Nei loro confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Bari su richiesta della procura della Repubblica del capoluogo pugliese. I reati contestati sono quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato commessa in violazione dei doveri inerenti un servizio pubblico, false attestazioni e certificazioni sulla propria presenza in servizio commesse da dipendente della pubblica amministrazione, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e peculato. Come si legge sul quotidiano regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno" ci sarebbero anche venti provvedimenti di ...