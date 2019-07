Una Vita | anticipazioni al 27 luglio | Iñigo scopre che Flora ha baciato Paquito

Blastingnews

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Ledella famosa telenovela Unariportano entusiasmanti novità. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 22 a venerdì 26, Diego e Samuel confideranno a Felipe e Leonor che Moises è ancora vivo. Poi Arturo scoprirà che non potrà operarsi alla cataratta finché la vista non sarà sparita del tutto. Per tale ragione, Valverde deciderà di non rivelare a Silvia la triste verità sulla sua malattia. Frattanto,scoprirà chehae avrà paura che la vicenda diventi uno scandalo. Nel frattempo, Samuel convincerà Blanca a rimandare la sua partenza per il convento. Poi Cristina Novoa sarà notevolmente presa dai sensi di colpa. Carmen viene assalita Nelle puntate di Una, come detto che verranno trasmesse dal 22 al 26, Ursula sarà sicura che è stata Carmen a rivelare la verità su Moises a Diego. Per tale ragione Ursula assolderà un ...

nzingaretti : Scompare una voce unica e meravigliosa. Andrea #Camilleri ha suscitato un sentimento di vicinanza in una moltitudin… - luigidimaio : Una triste notizia per la Sicilia, che perde un suo figlio, e per l’Italia, che vede andarsene un suo magnifico mae… - ricpuglisi : Una delle cose fantastiche di Camilleri è che ha cominciato a scrivere tardissimo. Quelli intanto prepensionano i… -