Calciomercato Inter | Lukaku | per il Manchester l' offerta nerazzurra sarebbe troppo bassa

Blastingnews

(Di domenica 14 luglio 2019) Ildell’ruota tutto intorno a Romelu. Oggi la Gazzetta dello Sport scrive che il club nerazzurro avrebbe presentato la primaper l’attaccante che peròmolto piùrispetto alla richiesta di 83 milioni di euro delUnited. Marotta è ottimista sulla chiusura dell’affare, con il giocatore l’accordo c’è già e Conte spinge per averlo il prima possibile. Lo spazio in rosa c’è, la non convocazione di Icardi per la tournée in Asia e il conseguente allontanamento dal ritiro di Lugano, ha liberato la casella dove inserire il gigante belga.: aumenta il pressing perLa trattativa didell’per Romeluè entrata nel vivo. La società meneghina, dopo il primo incontro ufficiale con ilUnited avvenuto in settimana, è passata all’attacco.stata presentata la primada 60 ...

FabrizioRomano : Nicolò Barella è pronto per l’Inter: via alle visite mediche ???? @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Inter, ecco #Barella ?? Adesso è ufficiale ?? - DiMarzio : #Calciomercato #Inter, #Barella ha firmato. Ma non si aggregherà oggi al gruppo -