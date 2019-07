Prima mondiale della terza stagione della Casa de Papel

«Il Re Leone» : Marco Mengoni all’antePrima mondiale a Los Angeles. Le foto : Il Re Leone: Marco Mengoni all'anteprima a Los AngelesIl Re Leone: Marco Mengoni all'anteprima a Los AngelesIl Re Leone: Marco Mengoni all'anteprima a Los AngelesIl Re Leone: Marco Mengoni all'anteprima a Los AngelesSul red carpet della première mondiale de Il Re Leone, il live-action diretto da Jon Favreau che arriverà in Italia a partire dal 21 agosto, Marco Mengoni si muove con piglio sicuro, perfettamente a suo agio. Racconta ...

VIDEO – Motomondiale : Tuuli vince la Prima gara nella storia della MotoE : È andata in scena oggi in terra tedesca, per quanto riguarda il GP di Germania al Sachsenring, la prima gara nella storia della MotoE. A vincere è stato Niki Tuuli, che aveva già conquistato la pole position: c’è stato comunque un bello spettacolo nella prova dedicata alle moto elettriche. Andiamo a rivivere la gara con gli highlights da Sky. VIDEO – HIGHLIGHTS prima gara MotoE Foto: Rainer Herhaus / Shutterstock.com

Moto3 - Risultato GP Germania 2019 : Lorenzo Dalla Porta esaltante! Vittoria in volata e Primato nel Mondiale! : Lorenzo Dalla Porta spezza l’incantesimo e centra il primo successo della stagione dopo quattro secondi posti Portandosi in testa al Mondiale Moto3 dopo il Gran Premio di Germania 2019. Il toscano del Team Leopard ha disputato un weekend eccezionale ed ha trionfato al Sachsenring davanti al compagno di squadra iberico Marcos Ramirez e ad Aron Canet dopo un ultimo giro al cardiopalma. Ottimo quarto posto per Romano Fenati, al miglior ...

Beach volley - Mondiali Amburgo 2019. Lupo/Nicolai sfatano il tabu Mondiale : sono ai quarti per la Prima volta!!! : Si erano fermati agli ottavi per due volte, una volta in più Paolo Nicolai in coppia con Matteo Martino ai Mondiali di Roma. Insomma, sembravano stregati i quarti di finale del Mondiale per Paolo Nicolai e Daniele Lupo che oggi hanno riscritto un pezzo di storia e si sono presi il quarto di finale di domani contro i campioni europei, dominatori delle classifiche e della stagione Mol/Sorum. Una vittoria sofferta e, per questo, ancora più bella ...

Mondiale femminile - Stati Uniti Prima finalista : battuta l’Inghilterra 2-1 [FOTO] : Mondiale femminile – Sono gli Stati Uniti la prima finalista del Mondiale femminile. Vittoria per 2-1 nel “derby” contro l’Inghilterra. Stati Uniti che partono forte e sfiorano il gol già al 4′ con la bella giocata personale di Lavelle e la respinta di Telford sul tiro. Al 10′ gli Usa passano meritatamente in vantaggio: cross di O’Hara e colpo di testa vincente di Press. Al 19′ arriva il pari ...

AntePrima mondiale del Ducato Electric : In occasione dell’evento dedicato al nuovo Ducato MY2020 Fiat Professional presenta, in Anteprima mondiale, Ducato Electric – versione completamente elettrica di tipo BEV (Battery Electric Vehicle) – che sarà disponibile nel corso del 2020 e affiancherà il Ducato Natural Power a metano nell’offerta di trazioni alternative. Il nuovo Ducato dunque riesce nell’impresa di migliorare se […] L'articolo Anteprima ...

MotoGP - GP Germania 2019 : un Mondiale senza soste. Marc Marquez vuole la fuga Prima delle vacanze : Nemmeno il tempo di rifiatare che il MotoMondiale 2019 è pronto per un nuovo appuntamento. Dall’Università della moto di Assen, infatti, il Circus si sposta sul tracciato del Sachsenring per il Gran Premio di Germania, nono appuntamento della stagione. Si tratta di una tappa di capitale importanza per il prosieguo del campionato, per diversi motivi. In primo luogo perché il leader della classifica generale, Marc Marquez, sbarca sulla sua ...

28 giugno 1914 : l’attentato che scatenò la Prima guerra mondiale accadde per un panino : La domenica del 28 giugno del 1914, alle 11:02, l’Arciduca Francesco Ferdinando moriva a causa di un colpo di pistola esploso dal giovane Gavrilo Princip. Molti ritengono che l’attentato subito dall’erede designato al trono asburgico e la sua consorte, fu il "casus belli" che diede formalmente inizio alla Grande guerra, un conflitto senza precedenti nella storia, che avrebbe visto la morte di oltre 15 milioni di persone fra soldati e ...

L’INAF per la Prima volta a Washington al Summit Mondiale del Settore Pubblico di Amazon : A Washington dal 10 al 12 giugno scorso il Summit Mondiale del Settore Pubblico di Amazon ha riunito Istituti Pubblici e governativi da tutto il mondo che sfruttano, per le loro esigenze di calcolo, i servizi di Cloud Computing messi a disposizione dalla Compagnia. Tale evento ha visto per la prima volta anche la partecipazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, l’unico Ente in Europa finora ad essere stato ufficialmente invitato dalla ...

Beach volley - Campionato Mondiale Amburgo 2019 : si parte! Tre coppie azzurre subito in campo. I gironi e le sfide della Prima giornata : Si parte! E’ tutto pronto allo stadio del tennis di Amburgo per l’edizione pre-olimpica del Mondiale di Beach volley che vede al via 96 coppie (48 per genere), quasi 200 atleti provenienti dai cinque continenti con dieci giorni di spettacolo assicurato. L’Italia ha raddoppiato il contingente rispetto alle ultime due edizioni, Olanda e Vienna, ed è passata da due a quattro coppie al via del torneo iridato grazie ...

Mondiale femminile - la sessuologa Rosamaria Spina : “Sesso Prima delle gare? Non c’è una regola che vale per tutti” : Mondiale femminile – La sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, riguardo l’astinenza sessuologa prima di una competizione sportiva. “Quello che il Mister dice prima di una gara spesso diventa legge anche in ambito sessuale, la questione del fare o non fare sesso prima di una performance sportiva è questione annosa. Cerchiamo si ...

Mondiale femminile - arbitri promossi dopo la Prima fase : “Assolutamente positivo. L’interesse che la Coppa del Mondo femminile FIFA 2019 ha generato è molto alto, anche in paesi in cui il Calcio femminile non è molto popolare”. Sono le dichiarazioni di Pierluigi Collina, responsabile degli arbitri della FIFA, è stato fatto un punto sulla prima parte del Mondiale femminile. A proposito di arbitri, l’ex fischietto italiano ha detto che “la valutazione complessiva è in ...