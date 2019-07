Oroscopo weekend 20-21 luglio | Sagittario ambizioso | riposo per il Capricorno

L'Oroscopo del giorno 13 luglio - 2ª sestina : inizio weekend - Acquario 'top' e Pesci 'flop' : L'oroscopo del giorno 13 luglio 2019 è pronto a portare ottime novità soprattutto in ambito sentimentale ma anche nel lavoro, ovviamente non a tutti. Curiosi di scoprire quali i segni più fortunati di questo sabato? Bene, diamo pure inizio alle attesissime anticipazioni mettendo in chiaro il migliore in assoluto in questo primo giorno di weekend. Diciamo subito che la giornata in analisi, coincidente con la parte finale della settimana, viaggerà ...

Paolo Fox : previsioni Oroscopo del weekend prossimo (13-14 luglio) : oroscopo Paolo Fox fine settimana prossimo: previsioni di sabato 13 e domenica 14 luglio 2019 Si avvicina anche il secondo fine settimana di luglio 2019, le cui previsioni dell’oroscopo Paolo Fox le ha anticipate, come per tutti i giorni compresi tra il 13 e il 19 luglio, sulle pagine dell’ultimo numero di DiPiùTv. Da tali previsioni riprendiamo piccoli stralci, relativi appunto all’oroscopo di Paolo Fox del prossimo weekend. ...

Oroscopo del weekend dal 12 al 14 luglio : malumore per l'Ariete : Il mese di luglio sta per giungere alla metà del suo percorso, portando con sé non poche novità per i segni zodiacali. L'Oroscopo delle scorse settimane ha annunciato cambiamenti importanti per qualche segno, mentre per altri, forse a causa del periodo non proprio fortunato, tutto è rimasto immutato e piuttosto monotono. l'Ariete, stando alle previsioni astrologiche del prossimo weekend, dovrà fare i conti con stress e malumore, mentre i nati ...

L'Oroscopo del weekend 6-7 luglio : Toro in recupero - chiamata per Cancro : Il primo weekend di luglio è arrivato. L'oroscopo del 6 e 7 luglio è pronto ad annunciare le novità e i cambiamenti che i pianeti hanno in serbo per voi. Per esempio, il Cancro potrebbe ricevere un'interessante chiamata, mentre alcuni segni devono fare attenzione a come consumano i soldi. Di seguito, le previsioni degli astri delle giornate di sabato e domenica per i dodici segni zodiacali. L'oroscopo del fine settimana da Ariete e ...

Previsioni domani di Paolo Fox (6 luglio) : Oroscopo del weekend : Paolo Fox, oroscopo dei segni di Acqua: Previsioni domani, 6 luglio Scopriamo come sarà il primo weekend di luglio secondo le Previsioni dell’oroscopo di domani di Paolo Fox (segni di Acqua). CANCRO: in questi giorni potrebbero cambiare idea su una persona che avevano valutato male inizialmente. Il lavoro è particolarmente impegnativo e stressante. SCORPIONE: domani potranno sperare di risolvere qualche piccolo problema fisico. Il ...

Oroscopo weekend 13-14 luglio : Capricorno stupito - passione per Leone : Nel weekend che va dal 13 al 14 luglio i nativi Sagittario saranno alquanto stressati rispetto alle giornate precedenti, mentre chi è del Leone avrà una grande carica erotica da utilizzare con il partner. I nati sotto il segno del Cancro passeranno il fine settimana divertendosi assieme al partner, mentre chi è dell'Ariete passerà un weekend piuttosto tranquillo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana, dal ...

L'Oroscopo del weekend dal 5 al 7 luglio : Cancro energico - Pesci romantico : L'oroscopo del weekend offre nuove opportunità per migliorare la sfera affettiva, elargendo delle dritte utili per progredire. In gioco vi è la concretizzazione dei propri sogni che solo le previsioni astrali segno per segno possono sbloccare, smuovendo alcuni atteggiamenti inconsci di ciascun segno zodiacale. L'oroscopo del weekend Ariete: anche se Venere e Sole saranno sempre in quadratura e renderanno il weekend alquanto teso in ambito ...

L'Oroscopo del giorno 6 luglio - 2ª sestina : amore - delizioso weekend per i Sagittario : Interessante L'oroscopo del giorno 6 luglio 2019 soprattutto dopo aver visto l'attuale carta del cielo con al centro una meravigliosa Luna in Vergine. Tema centrale delle previsioni di oggi il prossimo inizio weekend: ad essere messi 'a tappeto' come sempre in questo contesto, i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di sapere se il vostro simbolo del Tema Natale rientri tra i migliori del momento? ...

Oroscopo di Paolo Fox del weekend prossimo : previsioni 6-7 luglio : Paolo Fox Oroscopo: previsioni zodiacali del fine settimana (sabato 6 e domenica 7 luglio) Mancano pochi giorni alla conclusione della prima settimana del nuovo mese perciò, sfogliando le pagine del numero di DiPiù uscito in edicola sabato scorso, riportiamo in questo pezzo alcune indicazioni relative alle previsioni di Paolo Fox dell’Oroscopo del weekend 6 e 7 luglio 2019, per ciascuno dei 12 segni. Nella rivista sono disponibili le ...

Oroscopo weekend 27 e 28 luglio : Bilancia debole - Vergine in amore : Nelle due giornate del weekend di sabato 27 e domenica 28 luglio per i nativi di vari segni zodiacali ci saranno ottime possibilità di fare viaggi, di scoprire qualcosa di nuovo e di approfondire ciò che già si conosce. Sarà il caso dei Pesci, dei Gemelli e del Capricorno, i quali si meritano tutte le distrazioni che vogliono. Sarà invece un weekend faticoso per il Leone e lo Scorpione, che avranno qualche intoppo pratico. L'Oroscopo del fine ...

Oroscopo weekend 6-7 luglio : novità per Cancro - Ariete fortunato - guadagni per Gemelli : Il fine settimana tra il 6 e il 7 luglio sarà caratterizzato dai sentimenti e una voglia di viaggiare per molti segni zodiacali, come l'Ariete e il Toro. Pesci sarà più energico e volenteroso, mentre per Cancro ci potrebbero essere delle belle novità in arrivo. Sagittario vedrà i propri guadagni salire, mentre l'intesa di coppia per i nativi Leone sarà in risalita. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per il fine settimana ...

Oroscopo ultimo weekend di giugno : polemico il Leone - cambiamenti nel lavoro per Scorpione : Il mese di giugno volge al termine. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano le ultime due giornate del mese. Di seguito le stelle di sabato 29 domenica 30 giugno con amore lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci. Ariete: è un buon momento per quanto riguarda i sentimenti. I single potrebbero fare dei buoni incontri e le relazioni potrebbero essere durature. Se state vivendo dei contrasti sentimentali, è il momento di sistemare la ...

Oroscopo luglio : previsioni Branko oggi (29 giugno) e weekend : Oroscopo oggi di Branko: le previsioni del 29 giugno, del fine settimana e del mese di luglio Questo mese è ormai giunto al termine perciò, sfogliando le pagine del libro “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, sveliamo in questo articolo alcune informazioni su cielo, stelle e pianeti relative alle previsioni dell’Oroscopo di Branko del giorno (sabato 29 giugno), del weekend e di luglio 2019, per ogni segno ...

L'Oroscopo del weekend 29-30 giugno : Gemelli curioso - Sagittario confuso : L'oroscopo del weekend è ricco di opportunità stellari, tutte da cogliere al volo approfondendo con slancio le previsioni astrali di fine giugno. L'oroscopo del weekend Ariete: l'astro mercuriano, già da un po' in posizione favorevole, vi renderà più loquaci del solito. Potrete così approfondire interessanti colloqui e la comunicazione prenderà il volo in questo weekend. La vicinanza di una Luna favorevole per tutto il fine settimana vi renderà ...