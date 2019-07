Serie tv RAI estate 2019 | continua The resident | poi Velvet Collection e Rex

Tinny Andreatta a Blogo : "La fiction della Rai si rinnova sempre. Un medico in famiglia e Provaci ancora prof? Serie che hanno una loro perfezione e hanno chiuso un ciclo" : Tinny Andreatta, la direttrice di Rai fiction, ha raccontato gli appuntamenti della prossima stagione a margine della conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti 2019. Un Rai che punta a novità e conferme:"La fiction della Rai si rinnova sempre. rinnova i titoli amati dal pubblico, i gioielli di famiglia, in modo che si presentino sempre nuovi per il nostro pubblico. Poi sono tante le novità, 15 serialità nuove per Rai 1 e Rai 2 tra ...

Blood and Treasure - la nuova Serie action di Rai2 : anticipazioni trama prima puntata : In estate non è raro vedere nuove serie tv cominciare: mercoledì 10 luglio, su Rai2 dalle 21.25 in poi, tocca a Blood and Treasure, una produzione statunitense trasmessa dal 21 maggio in poi negli Stati Uniti (sulla CBS) e arrivata dunque qui da noi a neanche due mesi di distanza. Si tratta di un nuovo serial che racconta le vicende di un esperto di antichità e tesori storici che si allea con una ladra e tuffatrice per fermare i piani megalomani ...

Blood & Treasure : al via su Rai2 la nuova Serie CBS con Matt Barr e Sofia Pernas : Blood & Treasure (foto: Philippe Antonello) L’estate di Rai2 prosegue nel segno delle novità. Dopo le “nuove” Streghe, accolte tiepidamente da una media di appena 688.000 spettatori (4.2% di share), la rete diretta da Carlo Freccero propone da questa sera in prima visione tv alle 21,20 le avventure di Blood & Treasure. La serie, prodotta da CBS in associazione con Propagate Content, ha per protagonisti Danny McNamara e Lexi Vaziri, ...

Lino Guanciale è Il Commissario Ricciardi - personaggio psicotico nella Napoli fascista : promo e trama della Serie Rai : Tra le novità della prossima stagione Rai c'è Il Commissario Ricciardi, la serie con Lino Guanciale tratta dal fortunatissimo ciclo di romanzi scritti da Maurizio de Giovanni e tradotti in tutto il mondo. Alla presentazione dei palinsesti Rai, è stata divulgata anche la sinossi ufficiale della fiction prodotta da Rai Fiction con la Clemart. Il Commissario Ricciardi è ambientato a Napoli nel 1932, in piena epoca fascista. Lino Guanciale ...

Blood & Treasure : trama - cast e anticipazioni della Serie tv su Rai 2 : Blood & Treasure: trama, cast e anticipazioni della serie tv su Rai 2 Stasera 10 luglio 2019 alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda Blood & Treasure. La fiction statunitense, ideata da Matthew Federman e Stephen Scaia, finalmente debutta anche in Italia. La prima stagione della serie televisiva segue le avventure di un brillante esperto di antichità e una scaltra ladra d’arte con vite e caratteri molto diversi. I due però ...

Casting per la Serie TV RAI 'L'Amica Geniale' e il film 'Umbrella Sky' : Selezioni ancora aperte di figuranti per alcune riprese, da girare in Toscana, della serie televisiva L'Amica Geniale. Sono inoltre in corso i Casting per la ricerca di attori, attrici e comparse per un film da girare in Liguria per la regia di Zaza Buadze. L'Amica Geniale Per riprese da effettuarsi in Toscana per la nuova edizione della serie TV in onda su RAI Uno e dal titolo L'Amica Geniale sono state fissate delle ultetiori selezioni per la ...

RaiPlay - in autunno arrivano Serie tv e programmi originali per la piattaforma : RaiPlay verso l’indipendenza editoriale, in arrivo serie tv e programmi originali, come Fiorello e le fiction Il Nido e Passeggeri NotturniDalla presentazione dei palinsesti Rai emerge una novità curiosa, che già in parte era stata annunciata nei mesi precedenti, e riguarda RaiPlay. Per chi non lo sapesse, RaiPlay è la piattaforma streaming del servizio pubblico in cui si possono guardare on-demand tutti, o quasi, i programmi Rai dopo la ...

Saint Seiya : I Cavalieri dello Zodiaco - il trailer della nuova Serie animata : https://www.youtube.com/watch?v=5vn2llGmtgk Manca ormai poco al debutto su Netflix di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco, il nuovo anime adattamento, questa volta con tecnica d’animazione in 3d, del celebre manga di Masami Kurumada già divenuto negli anni Ottanta una popolarissima serie animata. Ora la piattaforma di streaming ha incaricato Yoshiharu Ashino e Terumi Nishii, rispettivamente alla regia e al character design, di ...

Bia Serie tv : trailer - cast e anticipazioni Disney. Quando esce : Bia serie tv: trailer, cast e anticipazioni Disney. Quando esce Su Disney Channel arriverà a Settembre 2019 “Bia“, la nuova telenovela sudamericana che prenderà il posto di “Soy Luna” nel colpire il cuore dei fan. La serie è stata creata da Marina Efron, Carmen López-Areal e Jorge Edelstein; alla regia troviamo Jorge Bechar e Daniel De Filippo. Gli episodi della prima stagione avranno una durata di circa 40/50 ...

Corso per stare zitti sui social network - Saverio Raimondo "zitto" nella nuova webSerie di Comedy Central : stare in silenzio mentre gli altri postano commenti, azzardano teorie complottiste, creano pagine destinate a raccogliere milioni di like o condividono foto di cui, francamente, avremmo fatto tutti volentieri a meno. Possibile? E' la nuova sfida di Saverio Raimondo che, com'è noto, raramente riesce a stare zitto -e per fortuna- e che ha deciso di mettersi alla prova in Corso per stare zitti sui social network.La webserie, ideata dall'agenzia ...

Star Trek Picard - primo trailer per la Serie con Patrick Stewart : Dopo tante piccole anticipazioni, finalmente il titolo: la nuova serie con sir Patrick Stewart si intitola Star Trek: Picard. Cominciamo dal nome quindi e poi dall’attore feticcio che con il ruolo di Jean Luc Picard ha preso parte alla rinascita negli anni Novanta del franchising nato con le idee di Gene Roddenberry ormai stanco grazie alla serie Star Trek Next Generation. Dagli Usa dopo gli upfront della CBS che sta rilanciando alla ...

Charmed - la nuova Serie televisiva dal 7 luglio su Rai 2 : remake di 'Streghe' : Streghe, dal titolo originale Charmed, andrà in onda domenica 7 luglio su Rai 2 alle 21:05, il telefilm è ispirato ad una delle serie televisive cult andate in onda dal 1998 al 2006 dal titolo 'Streghe', la quale tuttora vanta milioni di fan affezionati in tutto il mondo. La serie narrava le particolari vicende ambientate a San Francisco delle tre sorelle Halliwell: Prue (Shannen Doherty), Piper (Holly Marie Combs) e Phoebe (Alyssa Milano), ...

Telefilm STREGHE - la nuova Serie. Da domenica 7 luglio su Rai 2. Le news : “Il potere del trio coincide col mio” è la frase simbolo delle STREGHE Halliwell, leggendarie prescelte di STREGHE (in originale Charmed), serie cult trasmessa da WB dal 1998 al 2006 dal successo senza tempo che ancora oggi, a distanza di tredici anni dalla conclusione della saga, vanta milioni di fan in tutto il mondo. Ma ecco arrivare anche in Italia, da domenica 7 luglio alle 21.05 su Rai 2 con triplo episodio, il nuovo STREGHE, ...

Rai sui diritti Champions : «Le condizioni Sky sulla Serie A sono migliorate». : La Rai, sulla vicenda dei diritti di trasmissione in chiaro della Champions League, considera «un danno alzare la posta» in forza del suo patto con Sky che garantisce alla tv di Stato «un diritto forte e palese». Sarebbe questa la posizione dei vertici Rai, a quanto apprende l'Adnkronos da fonti di Viale Mazzini che, a proposito del ricorso fatto nei confronti di Sky, spiegano che è stato presentato solo ora ...