Pupo | Mai escluso che una parte di me fosse gay Io sessualmente libero

Pupo : "Amo due donne - sono sessualmente libero. No ho manco mai escluso che una parte di me fosse tendenzialmente gay" : Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, non ha peli sulla lingua e, intervistato da Rolling Stones, parla senza freni di vita privata e lavoro. Legato sentimentalmente a due donne, il cantante confessa:“In passato ho avuto attacchi personali anche dalla Chiesa e dal Vaticano, attraverso i loro mezzi comunicazione. Questo problema non lo avverto perché sono ateo”.Il cantante prosegue difendendo la sua scelta di vita.″... Che questa ...

Pupo : "Ho rifiutato Ora o mai più - Sanremo Young - Tale e Quale e Ballando : queste proposte mi umiliano" : Pupo torna in televisione. Il 4 e l'11 luglio condurrà con Diana del Bufalo Un'estate fa, lo show itinerante attraverso i tormentoni delle estati italiani in onda su Rai2. Nell'ultimo periodo, però, di proposte ne ha ricevute parecchie. "Non ho avuto proposte di lavoro degne di quello che è il mio ruolo. Lo dico senza falsa modestia", ha detto a Rolling Stone. "Cosa mi hanno proposto? Di fare il giudice a Ora o mai più, a Sanremo Young con la ...