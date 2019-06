Tour de France – Ci sarà anche Viviani | la gioia di Elia | “torno dopo 5 anni | ma prima

Tour de France - Philippe Gilbert escluso : ‘Non me l’aspettavo’ : Nella Deceuninck Quickstep che da sabato 6 luglio sarà impegnata al Tour de France mancherà Philippe Gilbert. È questa la novità più sorprendente nello schieramento scelto dalla squadra belga, che punterà invece sulle volate di Elia Viviani, sugli scatti di Julian AlaPhilippe e su Enric Mas come uomo di classifica. Gilbert, che sembrava uno dei punti fermi della squadra, non ha trovato posto, e la cosa è ancora più sorprendente se si pensa che ...

Tour de France 2019 : Schachmann e Buchmann - due possibili rivelazioni della Germania : Tour de France 2019 e Bora-Hansgrohe, un binomio che per molti può semplicemente rappresentare la lotta per gli sprint di Peter Sagan. Perché sì, è risaputo il grande amore che lega l’ex campione de mondo alla Grande Boucle, ma la formazione tedesca ha in serbo anche una coppia che potrebbe regalargli delle inaspettate soddisfazioni, visto quanto fatto di buono in questa prima parte di stagione. Stiamo parlando dei teutonici Maximilian ...

Calendario Ciclismo - World Tour 2020 : date e programma corse. Giro d’Italia a maggio - anticipato il Tour de France - ci sono le Olimpiadi : L’UCI ha ufficialmente comunicato il World Tour 2020, annunciando tutte le date delle corse presenti all’interno del massimo circuito internazionale. Ci sono tantissime novità come ad esempio l’assenza del Giro di Turchia (declassato a Professional) e le quattro settimane di distanza tra il termine del Giro d’Italia (9-31 maggio) e l’inizio del Tour de France (27 giugno-19 luglio). La distanza così ridotta tra le ...

Tour de France – Un altro assente illustre - la Deceuninck Quick-Step lascia a casa Gilbert : ufficializzato il roster per la Grande Boucle : Il Tour de France avrà un altro assente illustre: dopo Froome e Dumoulin, anche Gilbert salterà la Grande Boucle. Escluso dal team: ecco il roster della Deceuninck Quick-Step Il conto alla rovescia sta per terminare: l’edizione 2019 del Tour de France si avvicina sempre più e dal 6 al 28 luglio i ciclisti regaleranno spettacolo per le strade Francese. Grandi assenti Froome e Dumoulin, messi ko da due infortuni, ma anche Roglic e ...

Tour de France 2019 - ottava tappa Mâcon – Saint-Étienne : non c’è un metro di pianura - giornata imprevedibile con tante côte : Si prospetta una giornata davvero complicata per il gruppo del Tour de France 2019. Sabato 13 luglio è in programma la Mâcon – Saint-Étienne; 200 km tondi tondi per un’ottava tappa che ricorda molto una grande Classica del Nord con tre col e quattro côte che accompagneranno i corridori per tutto il percorso. È una frazione nervosa, imprevedibile, perfetta per chi avrà voglia di tentare qualche colpo di mano da lontano. La strada per ...

Tour de France 2019 - la startlist e l’elenco dei partecipanti. Presenti Geraint Thomas e Vincenzo Nibali : Meno di due settimane alla partenza del Tour de France 2019, la più celebre corsa a tappe del calendario ciclistico internazionale che prenderà il via sabato 6 luglio e si concluderà domenica 28 luglio dopo tre settimane intense ed appassionanti. Come di consueto le stelle del panorama mondiale saranno tutte Presenti, al netto delle pesanti assenze di Chris Froome (Team INEOS) e di Tom Dumoulin (Sunweb) per infortunio, e lo spettacolo sulle ...

Tour de France 2019 - chi parteciperà? L’elenco completo dei big e dei favoriti. Thomas e Bernal in pole - Quintana in caccia - Nibali mina vagante : Il Tour de France 2019 si presenta come la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo, la 106^ edizione scatterà sabato 6 luglio da Bruxelles (Belgio) e come sempre la Grande Boucle si preannuncia estremamente spettacolare: il percorso è molto variegato è impegnativo, le montagne non mancano, i chilometri a cronometro sono relativamente pochi e il parterre sarà stellare nonostante due assenze di lusso. Al via non vedremo Chris Froome e ...

Tour de France 2019 - David Gaudu : il predestinato che fa sognare la Francia. Scalatore puro - può stupire sulle grandi montagne : David Gaudu potrebbe essere la grande rivelazione del Tour de France 2019. Il 22enne nativo di Quimper punterà a fare il definitivo salto di qualità nella 106ma edizione della Grande Boucle e a sfruttare le sue doti da Scalatore per riuscire ad essere protagonista sulle grandi montagne e lasciare così il segno in questa magica corsa. Dopo la vittoria del Tour de l’Avenir del 2016, Gaudu è considerato un predestinato, un corridore che ...

Tour de France 2019 - Peter Sagan a caccia della maglia verde. Lo slovacco vuole tornare a dominare e punta ai Mondiali : Peter Sagan si candida come uno dei grandi protagonisti di questa edizione del Tour de France 2019. Lo slovacco ha grande voglia di riconfermarsi come il velocista più forte della Grande Boucle e punta a portare a casa la sua settima maglia verde. Il corridore, nativo di Zilina ma cresciuto ciclisticamente in Italia, è riuscito a vincere l’ambitissima classifica a punti dal 2012 al 2018, con la sola eccezione del 2017, quando è stato ...

Tour de France 2019 - Fabio Aru ci sarà! Oggi l’annuncio ufficiale - il Cavaliere si mette in gioco : Oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità in merito alla presenza di Fabio Aru al Tour de France 2019, il Cavaliere dei Quattro Mori sarebbe lanciato verso il sì e dunque dovrebbe partecipare alla Grande Boucle che scatterà sabato 6 luglio da Bruxelles. Il sardo è ritornato alle gare soltanto da un paio di settimane dopo l’operazione all’arteria iliaca della gamba sinistra ma è parso subito in buone condizioni, al Giro di Svizzera è ...

Tour de France 2019 - settima tappa Belfort-Chalon-sur-Saône : la frazione più lunga - ma sarà volata : La settima tappa del Tour de France 2019, che si svolgerà venerdì 12 luglio, sarà la più lunga di questa 106ma edizione, con i corridori che dovranno affrontare 230 km da Belfort a Chalon-sur-Saône. Il percorso è mosso nella prima parte, ma completamente piatto in quella finale e adatto quindi ai velocisti. Dopo 25 km la strada inizierà a salire gradualmente verso il GPM di quarta categoria del Col de Ferrière (2,7 km al 4,6%). Seguirà poi un ...

Nibali si allena per il Tour de France a Livigno e ammira le Alpi : “scenari bellissimi” [FOTO] : Vincenzo Nibali, dopo il 2° posto conquistato al Giro d’Italia, si sta allenando in vista del Tour de France in altura a Livigno. Sulle strade dei passi Alpini insieme al compagno di squadra Damiano Caruso, lo “Squalo dello Stretto” sta preparando con serenità la corsa in cui ha trionfato nel 2014 (unico italiano a riuscirci dopo l’impresa di Marco Pantani nel 1998). I due siciliani stanno pubblicando molti scatti dei ...

Tour de France 2019 - sesta tappa Mulhouse-La Planche des Belles Filles : primo arrivo in salita durissimo dove nel 2017 vinse Fabio Aru : Giovedì 11 luglio 2019, prima giornata importante per il Tour de France 2019, che scatterà cinque giorni prima da Bruxelles (Belgio). Va in scena la sesta tappa: partenza da Mulhouse, arrivo in vetta, il primo della Grande Boucle, a La Planche des Belles Filles: 160,5 chilometri davvero molto duri per la frazione di montagna sui Vosgi. Percorso Dopo 20 chilometri si inizia già a salire. primo GPM di giornata è il Le Markstein, di 10,8 chilometri ...