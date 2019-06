LIVE European Games 2019 in DIRETTA | risultati 25 giugno Italia che punta al ripescaggio

oasport

(Di martedì 25 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLI14.01 ATLETICA – Sara Jemai viene sconfitta dalla greca nel giavellotto. Meno di un metro di distanza. 13.59 CANOA –lontanissima, ultima nella batteria del K4 femminile. 13.56 ATLETICA –che è terza a pari merito con la Lettonia. 13.54 PUGILATO – Battuto Maietta agli ottavi: 4-1 per il britannico Calum French. 13.51 ATLETICA – Quarta piazza per Latini nel salto in lungo. 13.48 ATLETICA –che è seconda nei ripescaggi, alle spalle della Grecia. 13.45 PUGILATO – Francesco Maietta impegnato negli ottavi dei -60kg. 13.43 ATLETICA – Terza piazza per Herrera nei 100 metri. 13.41 CANOA – Ora in programma K4 500 al femminile,nella seconda batteria. 13.40 CANOA – Terminate le batterie del C2 500 al femminile,non ...

zazoomnews : LIVE European Games 2019 in DIRETTA: risultati 25 giugno. Debutta l’Italia nel beach soccer. Tris di finali per gli… - alexandrarightx : RT @twitorino: European Master Games 2019 Dom 30/06 chiudono le iscrizioni per partecipare alla manifestazione sportiva internazionale aper… - twitorino : European Master Games 2019 Dom 30/06 chiudono le iscrizioni per partecipare alla manifestazione sportiva internazio… -