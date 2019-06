Telegram | ora puoi chattare con le persone nelle vicinanze

wired

(Di lunedì 24 giugno 2019) (Foto:) Numerose e molto interessanti le novità introdotte con la versione 5.8 diper iOS e Android e su tutte spicca quella che permette di aggiungere contatti dianche senza conoscerne il numero di telefono. Ma è solo una delle funzionalità aggiunte con l’ultimo succoso update del software di messaggistica istantanea noto per la privacy e la sicurezza. La prima voce del changelog di5.8 per Android e iOs è quella di poter aggiungere nuovi contatti attraverso la funzione People Nearby /vicine. Lo scopo originario è quello di facilitare la procedura di aggiunta di contatti, per esempio, se ci si trova a una festa oppure a un convegno di lavoro senza dover prima salvare il numero di telefono in rubrica. In questo caso basta attivare la funzione e si avrà subito un elenco di tutte le altreimmediate...

gomevz92 : Questa cosa che ora su Telegram si puo scegliere anche che icon dell’app si vuole è bellissima ?? - marta_pellizzi : ?? Nuova guida @telegram_it - #24giugno Ora puoi aggiungere un bottone speciale ai tuoi post su un canale… -