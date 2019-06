Basket 3×3 | European Games 2019 | trionfo della Russia nel torneo maschile Lettonia

oasport

(Di lunedì 24 giugno 2019) Va allala medaglia d’oro neldi3×3aglidi Minsk, con una finale sostanzialmente dominata fin dall’inizio e chiusa pochi secondi prima del termine dei 10 minuti contro la. Punteggio finale di 21-14, con 9 punti di Ilia Karpenkov e 7 di Kirill Pisklov, rispettivamente numero 7 e 3 del ranking mondiale Under 23FIBA 3×3. Un, quello russo, letteralmente dominato, fatta eccezione per la sconfitta soltanto sul filo di lana contro la Francia nel girone eliminatorio. Terzo posto, e dunque medaglia di bronzo, per la Bielo, capace di strappare il podio alla Polonia per 21-15 con 7 punti di Mikita Meshcharakou. Nei quarti di finale la formazione russa aveva superato la Repubblica Ceca per 20-15 e in semifinale la Polonia per 17-13. RISULTATI QUARTI DI FINALE Serbia-Bielo...

zazoomblog : Basket 3×3 European Games 2019: al femminile oro per la Francia che batte in finale l’Estonia. Bielorussia di bronz… - yeolkyunwife : @kyunginess non ne ho idea ma hanno giocato a basket credo fino alle 3:30 am e questo mi fa paura ma adesso indago - OA_Sport : Basket 3×3, European Games 2019: al femminile oro per la Francia, che batte in finale l’Estonia. Bielorussia di bro… -