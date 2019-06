Cristiano Ronaldo | dopo una stagione lunghissima arrivano le vacanze | felicità con la ...

Juventus - giocatori in ferie : Cristiano Ronaldo è in Costa Azzurra : In questi giorni la Juventus è divisa in due: la società è al lavoro sul mercato per rinforzare la squadra, mentre i giocatori si stanno godendo le vacanze. Infatti, i calciatori bianconeri sono in giro per il mondo e si stanno rilassando con le rispettive famiglie. In molti hanno scelto di lasciare l'Italia e fra questi c'è Cristiano Ronaldo. CR7 con la compagna Georgina e gran parte della sua famiglia sono in Francia. Il portoghese si gode la ...

Cristiano Ronaldo non bada a spese - il portoghese lascia il resort in Grecia e fa felice lo staff : la mancia è da brividi : Il portoghese è rimasto talmente contento dell’ospitalità ricevuta dallo staff del resort in cui ha alloggiato, tanto da lasciare ben 20.000 euro di mancia Cristiano Ronaldo non è tipo che bada a spese, considerando i 30 milioni di euro di stipendio pagati dalla Juventus e i ricchi sponsor che, di mese in mese, rimpinguano il suo conto in banca. @Cristiano Per questo motivo, il portoghese ha scelto la Royal Villa Methoni per ...

Juventus - Maurizio Sarri è già il vice di Cristiano Ronaldo : il retroscena sull'incontro : Il primo gesto che un personaggio pubblico, di qualunque settore sia, fa quando arriva a dirigere un nuovo posto è simbolico. Rappresenta molto del suo carattere e soprattutto può già delineare quello che sarà la sua nuova avventura. E a guardare l' esordio di Maurizio Sarri in bianconero, con il pr

Juventus - da CR7 a CR9! Cristiano Ronaldo e il record di gol - la missione di Sarri : incontro segreto durante le vacanze : Maurizio Sarri ha intenzione di far battere a Cristiano Ronaldo i 36 gol segnati da Higuain a Napoli in un anno di Serie A: il neo allenatore della Juventus ha incontrato il fuoriclasse portoghese in vacanza per discutere dell’argomento “Voglio capire quello che i giocatori pensano di se stessi, partendo dai più importanti“, sono state queste le parole di Maurizio Sarri nel corso della conferenza stampa di presentazione di ...

Juventus - da CR7 a CR9! Cristiano Ronaldo e il record di gol è la missione di Sarri : l’incontro segreto durante le vacanze : Maurizio Sarri ha intenzione di far battere a Cristiano Ronaldo i 36 gol segnati da Higuain a Napoli in un anno di Serie A: il neo allenatore della Juventus ha incontrato il fuoriclasse portoghese in vacanza per discutere dell’argomento “Voglio capire quello che i giocatori pensano di se stessi, partendo dai più importanti“, sono state queste le parole di Maurizio Sarri nel corso della conferenza stampa di presentazione di ...

Juve - de Ligt potrebbe seguire il consiglio di Cristiano Ronaldo e trasferirsi a Torino : Dopo l'investitura di Maurizio Sarri, la Juventus adesso è impegnata a puntellare la rosa per renderla adeguata al gioco del nuovo tecnico. I punti nevralgici della squadra sarebbero centrocampo e difesa. In mediana a gennaio è già stato preso Aaron Ramsey ed ora mancherebbero gli ultimi dettagli per acquisire Adrien Rabiot, in uscita dal Paris Saint Germain a parametro zero. Il sogno di Fabio Paratici rimarrebbe Paul Pogba, ma prima di spendere ...

Juventus - Sarri presto incontrerà Cristiano Ronaldo : parleranno di tattica e di merceto : Maurizio Sarri, nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Juventus, ha spiegato che nei prossimi giorni incontrerà personalmente alcuni dei giocatori più rappresentativi. Il primo con il quale parlerà il neo tecnico bianconero è Cristiano Ronaldo. Sarri, accompagnato da Paratici, già nel weekend dovrebbe raggiungere il portoghese in vacanza. Nel summit tra l'allenatore e Cristiano Ronaldo si valuteranno le migliori ...

“Vamos” - il tuffo dallo scivolo gonfiabile è.. acrobatico : Cristiano Ronaldo se la spassa al mare [VIDEO] : Cristiano Ronaldo si diverte al mare: il tuffo dell’attaccante portoghese nel giorno della presentazione del nuovo allenatore della Juventus Dopo la vittoria in Nations League col suo Portogallo ed il bellissimo ‘Triplete’ conquistato, Cristiano Ronaldo si sta godendo un po’ di meritato relax in compagnia della famiglia al mare. L’attaccante della Juventus è partito con la sua Georgina e Cristiano jr per una ...

CorSport : L’appuntamento più importante di Sarri è quello con Cristiano Ronaldo : Oggi alle 11 è prevista la presentazione ufficiale di Maurizio Sarri nuovo allenatore della Juventus, ma sembra più un obbligo formale, il vero punto arriverà dopo. Come spiega Alfredo Pedullà sul Corriere dello Sport, subito dopo la conferenza Sarri volerà direttamente in Grecia per incontrare Cristiano Ronaldo ed è lì che Maurizio giocherà davvero le sue carte. Il tecnico e il campione portoghese trascorreranno insieme il week end per parlare ...

Aletico Madrid - pronti 120 milioni per il baby talento portoghese Joao Felix : sarà più pagato di Cristiano Ronaldo : L’Atletico Madrid pronto a versare 120 milioni nelle casse del Benfica per Joao Felix: sarà il portoghese più pagato della storia, anche più di Cristiano Ronaldo Dopo l’egemonia inglese che ha monopolizzato Champions ed Europa League, le big del calcio spagnolo sembrano voler tornare subito sulla cresta dell’onda. Dopo aver preso Hazard, il Real Madrid tratta Neymar; il Barcellona studia il colpo Griezmann e ...

Cristiano Ronaldo e gli auguri al figlio : «Sono fiero di te» : Cristiano RonaldoCristiano RonaldoCristiano RonaldoCristiano RonaldoCristiano Ronaldo clinica per trapianti di capelliCristiano Ronaldo clinica per trapianti di capelliCristiano Ronaldo clinica per trapianti di capelliCristiano Ronaldo Re di CoppeCristiano Ronaldo Re di CoppeMariano Di Vaio, l'uomo italiano più bello del mondo Cristiano Ronaldo bulloCristiano Ronaldo Visti da dietro, Cristiano RonaldoLe storie della settimana (6-10 ...

Matthaus : 'James andrà alla Juve è molto vicino a Cristiano Ronaldo che lo vuole a Torino' : La Juventus ha ufficializzato il nuovo tecnico, ovvero Maurizio Sarri, che dovrebbe firmare un contratto di tre anni a sei milioni di euro a stagione più bonus. Adesso la dirigenza bianconera è pronta a lanciarsi sul mercato alla ricerca di giocatori funzionali al gioco offensivo del tecnico toscano. Ci sono diversi possibili obiettivi bianconeri, e riguardo ad uno di questi ha parlato l'ex difensore di Inter, Bayern Monaco e della nazionale ...

Juventus - Cristiano Ronaldo come direttore sportivo : vuole James e Marcelo (RUMORS) : L'influenza di Cristiano Ronaldo è evidentemente pesante, sia sui campi da calcio ma anche fuori: come scrive ilbianconero.com, il portoghese starebbe diventando un vero e proprio direttore sportivo per la Juventus, in quanto potrebbe convincere alcuni giocatori a trasferirsi a Torino. È già successo nel post partita della finale di Nations League fra Portogallo e Olanda (partita vinta dai lusitani grazie ad un gol di Gonzalo Guedes), quando ...

Juventus : Szczesny si rilassa a Mykonos - Cristiano Ronaldo si allena anche in vacanza : Molti giocatori della Juventus sono ormai in vacanza e si trovano quasi tutti al mare. I bianconeri si stanno godendo il loro periodo di relax insieme alle rispettive famiglie, aspettando di riprendere gli allenamenti nei primi giorni di luglio. Al momento però non tutto il gruppo bianconero è in vacanza, visto che Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur, Juan Cuadrado e Alex Sandro stanno partecipando alla Copa America e per loro le ferie inizieranno ...