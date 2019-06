Ciclismo | Geraint Thomas torna ad allenarsi | “La prossima sarà una grande settimana”

oasport

(Di sabato 22 giugno 2019)to in bicicletta a quattro giorni dalla brutta caduta che lo ha costretto a ritirarsi dal Giro di Svizzera. Il britannico si era procurato soltanto delle abrasioni alle spalle e una commozione cerebrale, oggi ha potuto riprendere regolarmente la propria attività fisica e proseguire il suo percorso di avvicinamento al Tour de France. Il vincitore dell’ultimaBoucle si è allenato in maniera blanda e nellasettimana dovrà intensificare i propri allenamenti. Tra ieri e oggi ha anche potuto gioire per le grandi prestazioni del compagno di squadra Egan Bernal che sta vestendo il simbolo del primato in terra elvetica ed è ormai lanciato verso il successo in classifica generale. L’alfiere del Team Ineos ha poi voluto tranquillizzare i propri tifosi: “Launasettimana” facendo capire che si sottoporrà a intense ...

