Migranti | Madonna contro il populismo | ' Stiamo sprofondando in un nuovo Medio Evo'

Blastingnews

(Di domenica 16 giugno 2019), in un'intervista rilasciata in esclusiva a Vanity Fair, sceglie di esporsi su un tema che, negli ultimi anni, è diventato di forte attualità per l'opinione pubblica internazionale: l'immigrazione. Si parla molto sia dei flussi che dall'Africa e dalOriente puntano verso l'Europa, ma anche di quelli che, ad esempio, da Sud si dirigono verso gli Stati Uniti d'America. C'è chi ritiene che si tratti di un fenomeno impossibile da fermare e di una naturale tendenza che, nel tempo, porterà a nuove realtà definitivamente multietniche. C'è però chi, come Donald Trump o Matteo Salvini, crede poco che un incondizionato afflusso diverso il proprio paese non sia un rischio per vari fattori. Come già avvenuto in Italia con alcuni cantanti, anchesceglie di esporsi, ovviamente rivolgendosi in maniera generica ad un tema internazionale e non ad un caso specifico. Per ...

Gianmar26145917 : RT @carmenzarc1: Pure Madonna fa la buonista: 'Paura dei migranti? Medioevo' - Bea23025612 : RT @carmenzarc1: Pure Madonna fa la buonista: 'Paura dei migranti? Medioevo' - pa__rm : RT @carmenzarc1: Pure Madonna fa la buonista: 'Paura dei migranti? Medioevo' -