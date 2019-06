Calcio femminile | Mondiali 2019 | la Giamaica ai raggi X Avversario da non sottovalutare

oasport

(Di mercoledì 12 giugno 2019) E’ tempo di voltare pagina per la Nazionale italiana didi Milena Bertolini. Dopo i normali festeggiamenti per il primo match contro l’Australia, esordio neiin Francia, le azzurre devono ritrovare le giuste motivazioni per affrontare a Reims, il 14 giugno alle ore 18.00, la. La sfida valida per il gruppo C sarà importante per le nostre portacolori perché, in caso di successo, l’accesso agli ottavi di finale sarebbe praticamente ipotecato o molto vicino. Nella città nota, tra le altre cose, per lo champagne, ci si aspetta una selezione del Bel Paese frizzante perché lene non devono essere sottovalutate. La sconfitta per 3-0 contro il Brasile non può essere, infatti, l’unico parametro di una compagine che ha nell’atletismo e nella fisicità il suo marchio di fabbrica. Numero 53 del ranking, laè alla ...

