Basket | Playoff Serie A 2019 | Cremona e Venezia | una bella per la finale dopo una serie

(Di venerdì 7 giugno 2019) E’ successo un po’ di tutto nellatra Vanolie Umana Reyer, e forse è anche giusto che il destino l’abbia portata alla quinta e decisiva sfida per scoprire chi sarà l’avversaria del Banco di Sardegna Sassari (chiunque esca con la vittoria in tasca avrà il fattore campo nella). Il riassunto della sfida è presto fatto: in gara-1 Mitchell Watt ha deciso di rendersi demoniaco agli occhi dell’intera Vanoli, dando spettacolo e ribaltando subito il fattore campo. In gara-2, invece, unamigliore è riuscita a tenere sotto controllo la Reyer per tutto l’incontro, firmando poi il capolavoro al Taliercio, con una bellissima terza partita. Nella quarta, invece, l’espressione di quello che è la pallacanestro: un momento prima è tutto, quelloil suo contrario. In questo caso, si parla del +26no prima ...

