Europa,oggi votano anche altri 20 Paesi

Seggi aperti dalle 7in20 stati Ue per eleggere 750 eurodeputati: oltre all'Italia, Germania, Francia e Spagna.Nei giorni scorsi si è votato in Gran Bretagna,Olanda,Irlanda,Repubblica Ceca, Slovacchia, Lettonia e Malta. I votanti insono circa 400mlioni Tutti iinizieranno però lo spoglio dei voti alle 23:00 del 26 maggio, in modo da rendere lo scrutinio una procedura simultanea in tutta l'Unione. Il voto europeo del 2019 sono la nona tornata elettorale per il Parlamento europeo. Il primo voto risale al 1979.(Di domenica 26 maggio 2019)