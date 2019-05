Banksy porta dipinto in piazza a Venezia I vigili non lo riconoscono e lo cacciano

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2019) Qualcuno lo aveva avvistato a, ma sembrava una favola metropolitana, perché, uno dei più popolari street artist in circolazione, è un soggetto misterioso, un nome senza volto, un provocatore artistico, un uomo (o una donna, o un gruppo) controcorrente. In realtà la sua apparizione in città l’ha fatta per davvero, in coincidenza con l’apertura della Biennale d’Arte, il tempo necessario per registrare un video – ora reso pubblico da lui stesso – che raggiunge due obiettivi: denunciare il tema delle Grandi Navi e manifestare la propria delusione per il mancato invito alla Biennale. Ma la sua apparizione è durata poco, visto che dopo aver allestito il suo banchetto come un qualsiasi venditore di strada, una coppia diurbani, ignari di parlare con uno dei re della street art, gli hanno chiesto di mostrare il permesso di vendita, che non aveva, e lo ...

