Equitazione | Piazza di Siena 2019 | i favoriti per la prova a squadre Italia a caccia di

Equitazione - Piazza di Siena 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X e gli azzurri scelti per la prova a squadre : L’Italia ovviamente fa la parte del leone nel numero degli iscritti al concorso di Piazza di Siena che da giovedì 23 a domenica 26 terrà banco a Roma: degli 82 atleti iscritti infatti 34 rappresenteranno la nostra nazione, con ben 57 cavalli. Cinque azzurri comporranno la squadra per la Coppa delle Nazioni di venerdì 24, mentre altri 19 saranno in gara a titolo individuale, con cinque che però non prenderanno parte al Rolex Gran Premio ...

Equitazione - Piazza di Siena 2019 : programma - orari e tv. Il calendario della settimana a Roma : Dopo gli Internazionali d’Italia di tennis, Roma si appresta ad ospitare un altro grande evento: dal 23 al 26 maggio si terrà l’87ma edizione del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena a Villa Borghese, Roma: i migliori binomi di tutto il mondo si sfideranno per quattro giorni in 11 gare che metteranno in mostra il meglio dell’Equitazione da ogni parte del globo. Di seguito il programma completo della ...

Equitazione – Tutto pronto per l’edizione 2019 di Piazza di Siena : azzurri mercoledì alla galleria d’arte moderna : Equitazione: Piazza di Siena, azzurri mercoledì alla galleria d’arte moderna Il Csio di Roma Piazza di Siena – Master fratelli d’Inzeo allarga i suoi orizzonti coinvolgendo sempre di più Villa Borghese e i suoi tesori. Un’altra delle novità di quest’edizione è infatti rappresentata dalla nuova, prestigiosa, sede del tradizionale incontro con la stampa della rappresentativa azzurra che si tiene ...

Equitazione : tutti gli italiani convocati per l’87esima Piazza di Siena : Il Selezionatore della nazionale italiana di salto ostacoli Duccio Bartalucci ha rilasciato i nomi dei binomi azzurri che prenderanno parte per l’Italia alla 87esima edizione dello CSIO5* di Roma Piazza di Siena in programma a Villa Borghese Roma dal 23 al 26 maggio. Saranno 24 gli azzurri al via, tra questi i 5 che comporranno la squadra italiana di Coppa delle Nazioni. A far parte del Team Italia in occasione della Coppa delle Nazioni ...

Equitazione – Piazza di Siena : annunciata oggi la rappresentativa azzurra : annunciata oggi la squadra azzurra che difenderà i colori italiani a Piazza di Siena E’ stata annunciata oggi pomeriggio dal Dipartimento salto ostacoli della Fise la rappresentativa azzurra che difenderà i colori italiani nell’87° Csio di Roma Piazza di Siena – Master fratelli d’Inzeo in programma dal 23 al 26 maggio. Per il concorso romano sono stati convocati 24 amazzoni e cavalieri, cinque dei quali, su ...

Equitazione : Di Paola a piazza di Siena i migliori al mondo : "Aspettiamo tanta gente dal 20 al 26 maggio al nostro CSIO di Roma, un evento mondiale che ospita i migliori cavalieri e le più forti nazioni

Equitazione - Inizia a delinearsi la formazione azzurra per Piazza di Siena : il ct Bartalucci completa il roster dopo il campionato italiano : A lei si aggiungono Michael Cristofoletti che con Belony ha avuto delle buone prestazioni in Coppa del Mondo, Giulia Martinengo Marquet che sta proponendo una bella crescita di alcuni suoi cavalli ...