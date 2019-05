Absentia le anticipazioni di domenica 19 maggio

In Absentia su Rai4 Emily contro tutti : colpevole o innocente? Anticipazioni 5 e 12 maggio : Torna Stana Katic e Absentia su Rai4 per due nuovi episodi al cardiopalma stasera 5 maggio . La protagonista Emily Byrne è ancora alla ricerca della verità sulla sua scomparsa, ma una serie di omicidi la costringono a scappare; così facendo, però, rischia di compromettere la sua posizione: la donna è innocente o inconsapevolmente coinvolta nei casi su cui la polizia sta indagando? Ricordiamo che la serie thriller con Stana Katic, l'ex Kate ...

Absentia - la serie di Amazon con Stana Katic su Rai4 : anticipazioni : Stana Katic, celebre protagonista di Castle, si cimenta ancora nel genere crime, ma su toni decisamente più thrilling, vestendo i panni dell’agente dell’FBI Emily Byrne con Absentia. Dal 28 aprile la serie prodotta da Amazon è su Rai4, ogni domenica dalle 21:10 per un nuovo appuntamento settimanale. In onda la prima stagione che si sviluppa per dieci puntate (ma è stata realizzata anche una seconda stagione) vede come mattatrice l’attrice ...