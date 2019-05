Mafia | ' Il futuro della memoria' | a Palermo il ricordo di Giovanni Falcone 2

Mafia : anniversario stragi '92 - a Palermo dibattito su 'futuro della memoria' (2) : (AdnKronos) - "La memoria ha un valore importantissimo, costituisce una possibilità per costruire il presente e preparare il futuro ad un cambio generazionale ancora lungo - sottolinea Angela Fundarò Mattarella, presidente del pool antiviolenza e per la legalità- Un futuro che serva a stimolare un c