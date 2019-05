Juventus | la rivelazione di Conte | “Al 60% ecco dove andrò”

Conte-Juventus? La rivelazione sul futuro del tecnico : “Idee chiare” : CONTE JUVENTUS- Antonio Conte nuovamente in bianconero? Punto interrogativo e mistero ancora totalmente da sciogliere. Ciro Ferrara, ospite come opinionista nella trasmissione “Tiki Taka”, condotta da P. Pardo, ha svelato un retroscena importante sul futuro di Antonio Conte. L’ex difensore bianconero ha così rivelato: “Nei giorni scorsi ho incontrato Conte. Abbiamo mangiato qualcosa insieme, poi […] More

De Ligt-Juventus - la rivelazione del difensore : ora i tifosi sognano : DE LIGT JUVENTUS- I tifosi della Juventus possono ritornare a sognare il grande colpo dell’estate. De Ligt non chiude la porta in faccia ai bianconeri, anzi, la riapre in maniera totale. Secondo quanto riportato dal centrale olandese in conferenza stampa, il giocatore non avrebbe firmato nessun pre accordo con il Barcellona, tanto meno avrebbe già […] More

De Ligt-Juventus - la rivelazione a sorpresa del tecnico dell’Ajax : DE LIGT JUVENTUS- Secondo quanto riportato da Ten Hag, ai microfoni di “Suddeutsche Zeitung”, De Ligt sarebbe ormai pronto a dire addio ai lancieri a fine anno. Il tecnico dell’Ajax ha rotto gli indugi e ammesso il nuovo scenario: “Ci sono zero possibilità che De Ligt resti qui in vista della prossima destinazione. Sarà destinato […] More

Ajax-Juventus - la rivelazione di Ziyech : “un ex giocatore bianconero mi ha detto come batterli” : Tutto pronto per il match di andata dei quarti di finale di Champions tra Ajax e Juventus, Ziyech svela un piccolo retroscena Sfida delicata, match difficile da pronosticare. Ajax e Juventus si preparano per scendere in campo questa sera alla Joan Crujiff Arena, con l’obiettivo di iniziare con il piede giusto questo doppio confronto fondamentale per la stagione di entrambe le formazioni. Lapresse Tra i più attesi c’è Hakim ...

Rakitic-Juventus - rivelazione dalla Spagna : è fatta - accordo raggiunto! : Rakitic-Juventus – Bomba di mercato dalla Spagna, definito l’acquisto di uno dei migliori centrocampisti in Europa. Secondo gli spagnolo è fatta. Ivan Rakitic sarà il colpo della Juventus della prossima stagione: ne è sicuro ‘Don Balon’. Il media spagnolo parla di accordo già raggiunto tra l’entourage del giocatore del Barcellona, vincolato al club catalano da […] More

Cancelo e la rivelazione per Ajax-Juventus : “Cristiano Ronaldo ci sarà” : Joao Cancelo ha parlato dell’infortunio di Cristiano Ronaldo e della sua presenza in quel di Amsterdam: il fenomeno portoghese dovrebbe essere convocato “Penso che sarà convocato per Amsterdam, poi vedremo se sarà titolare o no dipende dal mister“. Lo dice il terzino della Juventus, Joao Cancelo, in merito alla presenza di Cristiano Ronaldo, nell’andata dei quarti di finale di Champions League, in programma ...

Mercato Juventus - arriva la rivelazione : “Allegri? Ecco dove andrà” : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato da Nicola Amoruso, ex attaccante della Juventus ai microfoni di “Radio Sportiva”, Massimiliano Allegri lascerà i bianconeri a fine stagione. L’ex juventino, non usi giri di parole e annuncia la novità: “Sì, Allegri vuole lasciare della Juve al termine della stagione e lo farà. Vuole provare un’esperienza nuova. Non andrà […] More

Koulibaly-Juventus - la rivelazione : “Paratici è pronto all’assalto” : KOULIBALY JUVENTUS- Secondo quanto riportato da Luigi Guelpa, giornalista di “Il Giornale“, la Juventus sarebbe pronta a mettere la mani su Koulibaly. Il difensore del Napoli piace parecchio alla formazione bianconera. Paratici potrebbe tentare l’affondo reale e concreto già a partire dalla prossima estate. 80 milioni la valutazione verosimile del difensore senegalese. Difficilmente De Laurentiis […] More

Mbappè-Juventus - la rivelazione con retroscena : tutti i dettagli : MBAPPè JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “La Repubblica”, la Juventus starebbe osservando attentamente la situazione legata a Mbappè. L’attaccante francese sarebbe un chiaro obiettivo del Real Madrid, anche se la stessa società spagnola avrebbe smentito l’interesse per l’attuale giocatore del PSG. 280 milioni di euro la sua valutazione, cifra che avrebbe totalmente scoraggiato ...