Napoli | madre avrebbe abusato della figlia e inviato un video all' amante presunto pedofilo

Gelo - neve e forte vento è allerta meteo al Centro-Sud. Madre e figlio feriti a Napoli per albero caduto su un auto : IL Gelo SIBERIANO SI ABBATTE SULL'ITALIA / meteo Cronaca Il Gelo siberiano è arrivato, ma da lunedì passerà: le previsioni meteo per la prossima settimana Puglia: a Bari mercantile turco arenato, ...

Gelo - neve e forte vento : è allerta meteo al Centro-Sud. Madre e figlio feriti a Napoli per albero caduto su un'auto : Temperature in picchiata, torna il maltempo sull'Italia. Si arena un mercantile a Bari. Scontro tra due navi nel porto di Ischia. Bloccati i collegamenti con le isole campane

Napoli - bimbo di tre anni vaga di notte per strada : la madre si era addormentata sul divano : Dal canale Cronaca Nera Salerno, testimone di Geova accettò una trasfusione di sangue: irreperibili le tre figlie di Piera Lombardi Segui il Canale Cronaca Nera Segui il Canale Cronaca Nera per ...

Napoli - bimbo di 3 anni vaga di notte per strada : la madre si era addormentata sul divano : vagava in piena notte per le strade del piccolo comune di Sant'Antimo, nella provincia di Napoli, con addosso solo un pigiama e tra le mani un joystick per videogame: è questo quando accaduto a un bambino di appena tre anni, rintracciato dai carabinieri della zona, i quali lo hanno trovato in strada spaventato e infreddolito. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, infatti, le forze dell'ordine si sarebbero insospettite nel momento ...

Napoli - due anni di battaglia col cancro : Marianna - giovane madre - non ce l'ha fatta : Un'altra tragedia, l'ennesima riguardante la morte di una giovane persona a causa di quello che è considerato oramai il male del secolo. Un cancro che non le ha lasciato scampo e col quale ha dovuto combattere per ben due anni, prima di capitolare inesorabilmente. La vicenda è accaduta in provincia di Napoli, precisamente nel comune di Giugliano, dove Marianna Cacciapuoti, giovane donna di quarantaquattro anni, si è spenta provocando sgomento e ...

Napoli - i funerali del piccolo Giuseppe - la madre scortata dalla polizia : LaPresse, Valentina Casa arriva in chiesa per i funerali del piccolo Giuseppe, il figlio ucciso di botte dal compagno Tony Essobti Badre. Nelle immagini girate da Juorno Tv, si vede la donna ...

Napoli - la madre del bimbo ucciso dal patrigno : 'Non ho fatto nulla perché paralizzata' : "Ero immobile per lo shock". Sentita dagli inquirenti, Valentina Casa si è all'istante giustificata così. La Procura di Napoli Nord che conduce le indagini, sta valutando il ruolo di questa madre di 31 anni nell'omicidio del figlio Giuseppe di sette anni. Ad ucciderlo è stato il compagno, l'italotunisino Tony Essobti Badre, 24 anni, che da domenica si trova nel carcere napoletano di Poggioreale. L'uomo lo ha preso a pugni, calci e bastonato con ...

Per la morte del bimbo di Napoli si indaga sul ruolo della madre : Roma, 30 gen., askanews, - Si concentrano ora sulla mamma del piccolo ucciso a botte le indagini degli inquirenti dopo la confessione del patrigno. Il 24enne, Tony Essoubti Badre, in carcere a Poggio ...

Bimbo ucciso di botte dal patrigno a Napoli - il racconto dei vicini : in passato liti in strada e violenze sulla madre : Il piccolo Giuseppe è stato ucciso di botte dal compagno della madre, un venditore ambulante che ha massacrato lui e la sorella anche a colpi di scopa. Italianissimo. E violento. La bambina, 8 anni, è tuttora ricoverata all’ospedale Santobono di Napoli ma se la caverà, mentre per il fratellino di 7 anni non c’è stato nulla da fare. Gli agenti di polizia, allertati dal 118, lo hanno trovato senza vita su un divano. Una morte che ha scosso il ...

Bimbo ucciso di botte dal patrigno a Napoli - il racconto dei vicini : già in passato liti in strada e violenze sulla madre : Il piccolo Giuseppe è stato ucciso di botte dal compagno della madre, un venditore ambulante che ha massacrato lui e la sorella anche a colpi di scopa. Italianissimo. E violento. La bambina, 8 anni, è tuttora ricoverata all’ospedale Santobono di Napoli ma se la caverà, mentre per il fratellino di 7 anni non c’è stato nulla da fare. Gli agenti di polizia, allertati dal 118, lo hanno trovato senza vita su un divano. Una morte che ha scosso il ...