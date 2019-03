Cina | non solo economia | nel 2020 avrà anche il record dei turisti

CAOS VENEZUELA/ E' la Russia - non la Cina - che può evitare un nuovo Afghanistan : Desta preoccupazione l'apparente disposizione di Washington a una nuova, disastrosa, operazione di "regime change" in VENEZUELA

Intesa con la Cina - i 4 punti sui cui Salvini e Di Maio proprio non si accordano : «Non mi si venga a raccontare che in Cina ci sia il libero mercato - insiste Salvini -, non mi si dica che lo Stato non interviene nell'economia e nell'informazione». Gli altri temi della discordia ...

Salvini attacca Di Maio : la Cina non è un Paese con un libero mercato : Nuove frizioni nel governo. Matteo Salvini attacca l’accordo con i cinesi voluto da Di Maio. “Non mi si dica che

Nuova tensioni tra alleati sulla Cina. Salvini : 'Non c'è libero mercato'. Di Maio : 'Lui parla io agisco' : Il leader leghista non si scalda per l'accordo con Pechino, anche se afferma di essere contento della visita del presidente cinese e dell'apertura dei mercati 'a parità di condizioni'. L'alleato M5S: '...

Cina - tensione Salvini-Di Maio : «Non è un libero mercato» - «Lui ha diritto di parlare - io devo fare i fatti» : Il ministro dello Sviluppo economico risponde al titolare dell’Interno: «Una vittoria del made in Italy»

Salvini tiepido : 'Non si dica che in Cina c'è libero mercato' : Resta critica la posizione dell'Ue che ha deciso di alzare uno sorta di scudo a protezione dell'industria europea. Posizioni rimarcate soprattutto da Francia e Germania. Martedì Xi Jinping sarà a ...

Matteo Salvini : "Bene Xi Jinping in Italia ma non mi si dica che in Cina vige mercato libero" : "Sono contento che il presidente cinese venga in Italia, bene il memorandum, ma questo deve essere a parità di condizioni. Non è una competizione normale, non mi si venga a dire che in Cina vige il mercato libero", attacca Matteo Salvini parlando al Forum di Cernobbio. Detto questo, continua il mini

Italia-Cina - Di Minin : 'Attenzione - se non si va preparati - si torna con il cappello pieno di soldi ma in mutande' : Il professore di managment alla Scuola Superiore S.Anna di Pisa commenta il viaggio di una trentina di università italiane in Cina

Cina : Geraci - 'io palermitano leghista - quello che è stato detto in passato non conta più' : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - "Sono un palermitano leghista, è vero. quello che la Lega diceva della Sicilia fa parte del passato. Io sono qui per aiutare l'Italia e la Sicilia e sorvolo su tutte le altre cose. quello che è stato detto in passato non conta più. E' stato Salvini a volermi in questo

Via della Seta - “Non devi parlare male della Cina”. Il Foglio : “Nostra giornalista intimidita da portavoce ambasciata” : “La devi smettere di parlare male della Cina”. Questa la frase ripetuta più volte all’indirizzo della giornalista del Foglio Giulia Pompili da Yang Han, portavoce dell’ambasciata cinese a Roma. poco prima della conferenza stampa di venerdì dei presidenti Mattarella e Xi Jinping. A denunciare l’accaduto un editoriale del direttore del Foglio Claudio Cerasa. I due, racconta Cerasa “si sono incontrati per caso. ...

Italia-Cina - non solo la nuova “Via della Seta” : Energia - Tecnologia - Spazio - ecco quali sono i 29 accordi strategici firmati a Roma : 1/50 Roberto Monaldo/LaPresse ...

Cina-Italia - Xi Jinping e Conte firmano gli accordi commerciali. Salvini : “Non mi dicano che da loro c’è un libero mercato” : Nell’ultima giornata romana del presidente Xi Jinping, prima di volare a Palermo per il ritorno in Cina, sono stati firmati gli accordi tra le delegazioni ministeriali dei due Paesi: 29 intese per un valore di almeno 7 miliardi. Prima dell’incontro con il premier Conte a Villa Madama - la firma è prevista per le 11.30 - il presidente cinese è però ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Marzo : Cina e Tav - Macron fa il furbo. Torino-Lione : "Non ho tempo da perdere"