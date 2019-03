Milano-Sanremo 2019 | il rimpianto di Matteo Trentin | “Avevo solo una cartuccia | ci ho

oasport

(Di sabato 23 marzo 2019) Tanti rimpianti per lui, per la squadra ed anche per i tifosi italiani. Con Elia Viviani fuori gioco e un Vincenzo Nibali non protagonista sul Poggio era sicuramente il campione d’Europal’uomo più atteso per il Bel Paese in chiave. Il corridore della Mitchelton-SCOTT ha corso alla grande fino a due chilometri dall’arrivo, rimanendo sempre a contatto con i migliori. Poi quello scatto azzardato, senza aspettare una volata nella quale avrebbe potuto giocare un ruolo da protagonista assieme al vincitore Julian Alaphilippe che nel post gara ha anche dichiarato: “era il più forte allo sprint, mi ha rassicurato il suo scatto anticipato”.Le parole dell’azzurro sul sito della squadra dopo l’arrivo: “I ragazzi hanno corso alla grande per me, non penso di aver sentito il vento fino alla Cipressa. La ...

Eurosport_IT : 1999: Marco Pantani attacca sulla Cipressa, sognando la Milano-Sanremo... e l'appartamento di Davide Cassani ????????… - Eurosport_IT : Fermi tutti, sabato c'è la Milano-Sanremo... Pronti a soffrire e a emozionarvi? ??????? LIVE su Eurosport 2 e… - Eurosport_IT : Continua la maledizione di Peter Sagan: la Milano-Sanremo è del 'moschettiere' Julian Alaphilippe ????… -