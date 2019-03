Sì | l' opposizione ai sovranisti la fanno le élite culturali

espresso.repubblica

(Di giovedì 21 marzo 2019) In Ungheria scendono in piazza i professori, a Belgrado ci si ritrova davanti alla facoltà di filosofia, in Albania hanno manifestato gli atenei. Nell'est Europa le proteste contro i potenti arrivano dal mondo della conoscenza «L'Italia viene usata per indebolire l'Europa. E c'è chi ha interesse per questa debolezza» " La Primavera dell'Europa tarda ad arrivare. Ma per farla nascere bisogna combattere"

