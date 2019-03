Mario Oliverio | annullato l’obbligo di dimora per il governatore della Calabria

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2019) La Cassazione hasenza rinvio la misura cautelare nei confronti del presidenteRegione. Coinvolto nell’inchiesta “Lande Desolate” con l’accusa di abuso d’ufficio e corruzione, dal 17 dicembre scorso l’esponente del Partito democratico era sottoposto aldia San Giovanni in Fiore, il suo comune di residenza in provincia di Cosenza.L’indagine riguarda presunte irregolarità in due appalti gestiti dalla Regione e per i quali la guardia di finanza, oltre ai presunti reati contestati a, per gli altri indagati aveva riscontrato quelli di falso, corruzione e frode in pubbliche forniture. In particolare si tratta dei lavori per l’aviosuperficie di Scalea e dell’impianto sciistico di Lorica gestiti dall’impresa di Giorgio Ottavio Barbieri, anche lui arrestato (poi finito ai domiciliari su disposizione del Tribunale del Riesame, ...

