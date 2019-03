Pachino | la nuova protesta degli agricoltori | “Rovinati da prezzi e maltempo Politica?

ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2019) “Aper me la campagna è morta”. Rosario Sultana è frustrato. Le mani nere come la terra, segnate dal lavoro e dal sole. Fino all’anno scorso era anche lui un imprenditore agricolo, coltivava la sua terra e gestiva alcuni dipendenti, ma la crisi del mercato ortofrutticolo e i debiti accumulati con le banche lo hanno spinto a svendere, a fare “u picciotto”: l’operaio per conto terzi. “Ma cosa devo fare quando vendo il pomodoro a 70-80 centesimi o al massimo 1 euro e 10 centesimi? – spiega – Se una struttura di 1000 metri può produrre 6-7 mila chili di pomodoro e lo vendo a 70 centesimi, ottengo circa 5mila e 600 euro, se per portare in produzione una serra servono 5mila euro, come può andare avanti un imprenditore con solo 600 euro, se ancora deve pagare la giornata ai lavoratori, le tasse, la luce?”“Noi ci alziamo la mattina, andiamo a lavorare, anziché produrre ...

