Dall' Isola alla radio | Luca Vismara lancia il nuovo singolo ' Nel bene e nel Mare'

Alessia Marcuzzi in 'fuga' Dall'Italia dopo il caso Fogli/Corona all'Isola - le foto : 10 giorni a dir poco complicati, quelli vissuti da Alessia Marcuzzi. Causa 'scandalo' Riccardo Fogli/Fabrizio Corona, la conduttrice dell'Isola dei Famosi è stata travolta dalle polemiche e dalle critiche, tanto dall'aver chiesto scusa in diretta lunedì sera per quanto avvenuto la settimana precedente.Ma appena ha potuto la conduttrice è fuggita, letteralmente, volando a Londra insieme al marito Paolo Calabresi Marconi. Proprio qui, ...

Le Iene anticipazioni - arriva Taylor Mega Dall’Isola : è polemica : Taylor Mega de L’Isola approda a Le Iene: scoppia la bufera sui social Stasera andrà in onda una nuova puntata de Le Iene. E in uno dei vari servizi che verranno lanciati da Savino e dalla Marcuzzi protagonista assoluta sarà Taylor Mega direttamente dall’Isola. L’influencer, in questo servizio, avrà il compito di sedurre tre ragazzi. E una piccola anticipazione è stata caricata su instagram proprio da quest’ultima, ...

Marco Maddaloni - la moglie Romina offesa Dalla Gialappa's : "L euro Isola le avrebbe fatto perdere qualche kg" : L'arrivo di Romina , moglie di Marco Maddaloni , su L'Isola dei famosi ha scatenato l'ironia della Gialappa's Band , ma in pochi hanno apprezzato i commenti del trio comico. Grazie alla decisione dei ...

Isola dei famosi - Alessia Marcuzzi massacrata Dall'ex Grande Fratello : "Mi ha umiliato in diretta - ma ora..." : "Anche Alessia Marcuzzi avrebbe dovuto pagare". Lo scandalo corna all'Isola dei famosi non finisce mai e anche Lidia Vella, ex Grande Fratello, colpisce duro la conduttrice per l'affaire Corona-Fogli. "Come tutti gli altri anche lei è coinvolta, è innegabile - ha spiegato al programma radiofonico No

Parpiglia fuori Dall'Isola dei famosi : "Mi sono dimesso io" : Gabriele Parpiglia, attraverso una Instagram Story, tiene a precisare che è stato lui a lasciare, con tanto di dimissioni, l'Isola dei famosi. Lo fa poche ore dopo che i titoli di coda della puntata di ieri sera avevano di fatto confermato quanto scritto da Blogo nei giorni scorsi: a seguito del caso Fogli-Corona, il giornalista di Chi non è più tra gli autori del reality di Canale 5:Ultima volta che parlo dell'Isola dei famosi. Mentre ...

Isola dei Famosi 2019 - Alba Parietti contro Soleil : 'Dal basso si può salire - Dall'alto si può solo scendere' : Soleil Sorgè è una dei leader più 'odiati' dell' Le polemiche della scora settimana sono ancora calde, con Soleil che ha utilizzato dei toni molto duri che non sono piaciuti in particolare ad Alba ...

Perché Ghezzal si è ritirato Dall'Isola dei Famosi : Il calciatore di origine algerina ha lasciato il gioco senza conoscere l'esito del televoto, che lo vedeva scontrarsi con...

La voce della Politica Bardi : 'Un piano straordinario per il primo aeroporto e uscire Dall'isolamento' : "Trent'anni di malgoverno di centro sinistra hanno reso praticamente impossibile raggiungere la Basilicata. Strade colabrodo, mancanza di linee su ferro degne di questo nome, nessun aeroporto. Tutto ...

ESCLUSIVA Sen. Toffanin - FI - : "Non completare la TAV condanna l'Italia a un futuro di isolamento Dalle tratte commerciali" : ... così come è stato formulato, esso risulta una misura meramente assistenzialistica e non prevede contemporaneamente delle politiche di investimento per l'economia e lo sviluppo. È impensabile ...

Vergogna Corona-Fogli - sponsor in fuga Dall'Isola dei Famosi : Caffè Borbone abbandona l'Isola dei Famosi in seguito alla porcheria inflitta da Fabrizio Corona, con la complicità degli autori e della conduttrice Alessia Marcuzzi, a Riccardo Fogli. Lo riferisce il ...

Jo Squillo ritirato Dall'Isola dei Famosi 2019/ Via per infortunio : rotto l'astragalo : Jo Squillo si ritira dall'Isola dei Famosi 2019 per un infortunio: rotto l'astragalo, un osso del piede. Messaggi speciali per Bettarini, Soleil e Sarah.