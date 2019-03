Tommaso Zorzi | una mamma lo accusa | “Lei ha fatto diventare mio figlio omosessuale Si

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2019) A commento del post,scrive solo “Italia, 2019”. Ed è abbastanza. Perché nella foto che posta su Instagram c’è il commento di unache lodi avergay suoi: “Buongiorno. Sono ladi … (un suo accanito “seguace”) che da quando ha iniziato a seguirla è completamente cambiato. Per COLPA sua mioè diventatoin quanto lei sponsorizza apertamente questo stile di vita DEVIATO E CONTRO NATURA. Non ha una coscienza? Non si rende conto dei danni che fa ai ragazzini che la seguono? Si faccia un esame di coscienza e si vergogni. Rovinare le famiglie in questo modo“. Il protagonista di Riccanza non ha bisogno di ribattere: ci pensano i suoi follower. “Benvenuti nel 1932, non ho parole”, “Che vergogna”, “Non ho parole”, solo alcune delle cose che ...

