fondazioneserono

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Un progetto peri ragazzi delle scuoleproblematiche delle, ma ancheforme di bullismo che possono verificarsi nei confronti dei ragazzi con difficoltà. Questo è, un progetto rivoltoscuole, creato nel 2011-12 dai giovani dell’Associazione di p63 EEC International. In questa intervista, Giulia Volpato, presidente dell’associazione, descrive il progetto.Giulia ha una malattia molto rara, la sindrome Ectrodattilia-displasia Ectodermica-palatoschisi (EEC), una rara patologia malformativa congenita. Ma questo non l’ha mai fermata. La sua Associazione, con il progetto, ha l’obiettivo di favorire l’integrazione scolastica e sociale dei bambini e dei giovani con malattia rara, diversamente abili o appartenenti a qualche minoranza, stimolando al contempo la conoscenza e la contaminazione della conoscenza come ...

zazoomnews : Rareducando: Educare alle malattie rare - #Rareducando: #Educare #malattie - cesareserono : Rareducando: Educare alle malattie rare -