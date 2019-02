NBA | Dallas Mavericks | e se Dirk Nowitzki non smettesse? ' Dipende dal mio fisico'

NBA - i risultati della notte : Denver passa a Dallas senza Doncic - Indiana vince ancora : Dallas Mavericks-Denver Nuggets 104-114 La sfida tra due dei maggiori talenti europei in NBA purtroppo non c'è stata, visto che Luka Doncic è stato fermato da una caviglia dolorante. In questo modo ...

NBA : Dwyane Wade-Dirk Nowitzki - l'ultima sfida a Dallas tra i grandi nemici : Quelle partite furono il palcoscenico su cui Wade si fece conoscere al mondo e da lì non si è più voltato indietro. La sua è stata una carriera favolosa". Una lunga cavalcata a cui Wade ha aggiunto ...

NBA - i risultati della notte : Golden State vince in volata - Doncic trascina Dallas : Golden State Warriors-Miami Heat 120-118 Ben 39 punti di Kevin Durant e soprattutto due tiri liberi cruciali realizzati a meno di sei secondi dalla sirena da DeMarcus Cousins chiudono i conti in ...

Risultati NBA : Embiid batte LeBron - un clamoroso Doncic trascina Dallas : NBA, due gare andate in scena questa sera: Dallas ha vinto di misura contro Portland grazie ad un super Doncic, successo anche per Phila NBA, serata ricca di spettacolo. Due gare si sono giocate ad orari “italiani”, entrambe con squadre molto interessanti in campo. Dapprima sono scese in campo Dallas e Portland, uno scontro targato Western Conference all’interno del quale è andato in scena il faccia a faccia tra Doncic e ...

Mercato NBA – Clamoroso a Dallas - i Mavericks cedono Barnes mentre sta giocando contro Charlotte [VIDEO] : Durante l’incontro tra Dallas e Hornets, i Mavericks ufficializzano la trade con Sacramento: Barnes va ai Kings, in cambio dell’arrivo di Jackson e Zach Randolph Clamoroso quanto avvenuto a Dallas, durante il match tra i Mavericks e Charlotte. La franchigia del Texas infatti ha completato una trade con Sacramento, scambiando Harrison Barnes e ricevendo in cambio la coppia Justin Jackson e Zach Randolph. Una decisione ...

NBA 2019 - i risultati della notte (3 Febbraio) : vittorie per Golden State - Denver e Milwaukee. Belinelli protagonista - Harden e Doncic trascinatori di Houston e Dallas : Undici partite nella notte NBA. Scendeva in campo Marco Belinelli e l’azzurro è stato protagonista nella vittoria dei San Antonio Spurs in casa contro i New Orleans Pelicans per 113-108. Buona prestazione del nativo di San Giovanni in Persiceto che ha messo a referto 17 punti (7/10 dal campo), risultando il secondo miglior marcatore della squadra dietro al solo LaMarcus Aldridge, autore di 25 punti e 14 rimbalzi. In campo tantissime big e ...

NBA - Porzingis a Dallas con Doncic - New York riparte da Smith : E' successo tutto molto in fretta, ma è successo. Kristaps Porzingis in mattinata ha detto a New York di essere estremamente preoccupato per il futuro della franchigia e poche ore dopo è diventato un ...

Mercato NBA : Kristaps Porzingis saluta i Knicks e passa ai Dallas Mavericks : Una notizia inattesa scuote il Mercato NBA. I Dallas Mavericks e i New York Knicks hanno trovato l'accordo per uno scambio che coinvolge sette giocatori e probabilmente una scelta al Draft, il cui ...

NBA : Luka Doncic fa meglio di LeBron - ma a vincere a Dallas sono i Raptors : Dallas Mavericks-Toronto Raptors 120-123 I campioni come Luka Doncic riescono a volte a far passare il risultato in secondo piano, a ribaltare il senso di un titolo e di un racconto perché vanno ...

NBA 2019 - i risultati della notte (28 Gennaio) : OKC batte Milwaukee - vince Belinelli - un super Doncic non basta a Dallas : Sono nove le partite della notte NBA. Scendeva in campo Marco Belinelli ed i suoi San Antonio Spurs hanno superato in casa gli Washington Wizards per 132-119 in un match che ha vissuto di parziali e controparziali per tre quarti, fino al +13 con cui la squadra di coach Popovich è entrata nell’ultimo periodo. Per l’azzurro ci sono 13 punti, 5 rimbalzi e 3 assist in 24 minuti di gioco, uscendo dalla panchina. Il migliore per gli Spurs ...

Risultati NBA – Doncic trascina Dallas - Houston ok con il solito Harden : sorridono Clippers e Miami : Il talento sloveno è il protagonista principale della vittoria dei Mavericks su Detroit, così come lo è Harden nel successo dei Rockets: tutti i Risultati della notte Seconda vittoria consecutiva per Houston ed ennesima grande prestazione di James Harden, protagonista del successo dei Rockets su Toronto. Il Barba mette a segno 35 punti, trascinando la propria squadra nel difficile match con i Raptors, conclusosi con il punteggio di 121-119 ...

NBA 2019 - i risultati della notte (23 gennaio) : Toronto e Oklahoma City avanti tutta - Dallas sconfigge i Clippers privi di Danilo Gallinari : Soltanto quattro le partite in programma in questa notte NBA. Cadono a Dallas i Los Angeles Clippers ancora privi di Danilo Gallinari, mentre Toronto e Oklahoma City superano senza troppe difficoltà Sacramento e Portland. Successo esterno per Minnesota a Phoenix. Termina come da pronostico la sfida tra Toronto Raptors e Sacramento Kings. La formazione canadese si impone con un netto 120-105 con un’ottima prestazione di squadra. Kyle Lowry ...

Mercato NBA - i Dallas Mavericks provano a ricomporre la frattura con Dennis Smith Jr. : Forse dopotutto il futuro di Dennis Smith Jr. è ancora a Dallas. Dopo la notizia di qualche giorno fa del suo possibile addio ai Mavericks , pare che la franchigia sia dell'idea di ricostruire il ...

NBA : Belinelli - il migliore nel successo contro Dallas. Gallinari cade in casa contro Utah : Dallas Mavericks-San Antonio Spurs 101-105 Se si cerca il miglior marcatore in casa Spurs, spesso e volentieri nell'ultimo periodo bisogna scorrere tutto il boxscore e arrivare in fondo, all'ultimo ...