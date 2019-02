Icardi rompe il silenzio | ' E' nei momenti difficili che si dimostra il vero amore'

Icardi rompe il silenzio : "Amo l'Inter ma serve rispetto" : Icardi rompe il silenzio: "Amo l'Inter ma serve rispetto" L’attaccante nerazzurro si sfoga su Instagram dopo giorni di silenzio: “Non so se ci sia da parte di alcuni la voglia di agire e risolvere le cose solo ed esclusivamente per amore dell'Inter” Parole chiave: ...

Inter - Icardi boom : Maurito rompe il silenzio e fa molto rumore! : La lettera di Icardi rivolta ai tifosi dell’Inter è stata pubblicata oggi su Instagram, rompendo dunque il lungo silenzio dell’argentino “È nei momenti più difficili che si dimostra il vero Amore. È in quei momenti che ho deciso di rimanere all’Inter, con l’Inter“. Mauro Icardi ha iniziato con queste significative parole una lunga lettera pubblicata su Instagram, indirizzata verosimilmente ai tifosi ...

Inter - caso Icardi : Wanda Nara sarebbe disposta ad interrompere la sua presenza a Tiki Taka : In casa Inter si continua a parlare del caso Mauro Icardi. Sono passate ormai più di due settimane da quando è stata tolta la fascia di capitano all'attaccante, dandola a Samir Handanovic. Da allora il giocatore non è più sceso in campo, rifiutando la convocazione nel match di andata di Europa League contro il Rapid Vienna e saltando poi il ritorno contro gli austriaci e le due sfide di campionato contro Sampdoria e Fiorentina per ...

Inter - Icardi rompe il silenzio : "Libertà" : Mentre la moglie-agente Wanda Nara è volata a Dubai per un po' di relax, Mauro Icardi è ancora alle prese con i problemi al ginocchio e la situazione di frizione con Inter e spogliatoio. L'ex capitano ...

(LIVE) Icardi rompe il silenzio su Instagram - è bufera : Mauro Icardi ha rotto il silenzio sui social network. Dopo la vittoria dell’Inter contro il Rapid Vienna, il centravanti argentino è tornato a scrivere su Instagram, con due post che hanno infiammato i tifosi. I post di Icardi che infiammano i tifosi dell’Inter Il primo messaggio dell’argentino sembra un attacco durissimo a Spalletti ed Ausilio, […] More