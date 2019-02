Morti per maltempo | quattro vittime a Guidonia | Alvito e Roma | Meteo

Brindisi - terribile incidente sulla strada per il mare : Morti due coniugi e una 40enne : Dramma sabato dopo le ore 12 sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico e Campo di mare. Nello schianto frontale tra due auto hanno perso la vita marito e moglie di 52 e 42 anni e una donna di 40 anni. Lo scontro è stato terribile e non ha lasciato scampo ai tre. Non è il primo incidente mortale che avviene su quell'arteria.Continua a leggere

India - almeno 95 Morti per liquore distillato illegalmente : undici arresti : almeno 95 persone sono morte in India per aver bevuto un liquore distillato illegalmente . Altre 200 sono state ricoverate in ospedale. Arrestate undici persone. E' successo nello stato dell'Assam, ...

Blutec - Di Maio vede sindaci e sindacati : “Pronto emendamento per assicurare sei mesi di amMortizzatori sociali” : Un emendamento al Decretone in esame al Senato “per assicurare sei mesi di ammortizzatori sociali“. È l’annuncio che il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio porta con sé al tavolo al Comune di Termini Imerese con sindaci e sindacati sulla Blutec. Il timore di una mancata proroga della cassa integrazione, scaduta il 31 dicembre scorso, aveva portato le tute blu dello stabilimento ex Fiat a organizzare giorni di ...

Maltempo : crolla un muro per il forte vento - due Morti nel Frusinate : Il Maltempo ha provocato la morte di due persone nel Frusinate. La tragedia è avvenuta ad Alvito in via Colle Mattarino poco dopo le 10 quando a causa del forte vento è crollato un muro alto due metri circa. Quattro le persone investite dalle macerie: Guido Albassi 71 anni di Veroli; Carlo Diana 73 anni di Alvito; Vincenzo Diana 77 anni di Alvito e Franco Seppero 70 anni di Veroli. Albassi e Carlo Diana sono morti sul colpo. Vincenzo ...

Rogo Thyssen - 7 Morti : niente carcere per i manager condannati : L'ordine di carcerazione emanato in Italia nel 2016 relativo ai due manager tedeschi della Thyssenkrupp, per i sette morti del Rogo scoppiato nel 2007 nello stabilimento torinese del gruppo, è valido anche in Germania. La decisione è stata presa nelle scorse ore dal Tribunale regionale di Essen, in Nordreno-Vestfalia. Thyssen, ex manager chiede la grazia a Mattarella. I parenti delle vittime in ...

Venezuela - due Morti al confine con il Brasile. Folla a Cucuta per il concerto benefico : Sono 3,4 milioni, pari a poco meno dell'11% della popolazione totale, i Venezuelani emigrati dal loro Paese a causa della crisi politica ed economica. In un comunicato diffuso a Ginevra, i due ...