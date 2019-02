Conte | non ci sarà nessuna manovra | tutto sotto controllo Inps | 2018 | +76% da lavoro

Autonomie - Conte rassicura : “Non saranno tolte risorse ad altre regioni”. Errani (Misto-Leu) : “Rischio federalismo fai da te” : “Il Governo è disponibile ad aprire un confronto con il Parlamento in merito al Contenuto” delle intese sulle Autonomie differenziate, “nelle forme che verranno nei prossimi giorni definite nel rispetto delle prerogative del Parlamento, che sarà necessariamente coinvolto“. A rivendicarlo, nel corso del question time al Senato, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E ancora: “Le risorse finanziarie allocate ...

Conte "No a manovra correttiva L'autonomia? Non toglie risorse alle altre Regioni" : "Le risorse finanziarie allocate dallo Stato nelle altre Regioni rimarranno invariate". Giuseppe Conte rassicura in Senato sulle autonomie."Entro un anno dall'emanazione dei dPCM dovranno essere individuati i fabbisogni standard delle competenze statali nelle singole regioni (tutte, non solo quelle che hanno chiesto l'autonomia differenziata)", ha spiegato il premier, "A tal fine sarà costituito un apposito comitato paritetico Stato e Regioni, ...

Conte e l'ottimismo nonostante tutto : D'altronde la stagione dell'austerità ci ha mostrato che l'economia ha bisogno di respirare proprio nelle fasi in cui i consumi e gli investimenti privati rallentano. Il governo rimane fiducioso ...

Autonomie - Conte : "Non saranno tolte risorse ad altre Regioni' - : Il premier in Senato indica la strada verso il regionalismo differenziato: "Parlamento necessariamente coinvolto. Governo disponibile a confronto con le Camere in merito al Contenuto. Garantire ...

Conte : “Non serve manovra correttiva - ci sono misure prudenziali. Sì a rafforzare autonomie senza tagli a regioni del Sud” : Il premier Giuseppe Conte in question time al Senato ribadisce che la crescita ripartirà nella seconda metà dell’anno e assicura che non è “necessaria alcuna manovra correttiva” perché “dobbiamo solo continuare nel razionale ed efficace utilizzo delle risorse finanziarie già stanziate”, oltre al fatto che ci sono “misure prudenziali che ci mettono al riparo” (i 2 miliardi accantonati in manovra ricordati ...

Mentre gli osservatori attendono di capire l'andamento della congiuntura nel primo trimestre di quest'anno e i principali centri studi internazionali continuano a rivedere al ribasso le stime di crescita dell'Italia, le previsioni del governo