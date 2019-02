Crotone-Pescara 0-1 | il risultato in diretta LIVE

Crotone -Pescara - formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE : formazioni ufficiali CROTONE, 3-5-2, Cordaz; Vaisanen, Spolli, Golemic; Sampirisi, Barberis, Benali, Zanellato, Milic; Machach, Pettinari. All.: Stroppa PESCARA, 4-3-3, Fiorillo; Balzano, ...

Crotone Pescara : diretta tv - streaming e dove vederla : Crotone Pescara: diretta tv, streaming e dove vederla Lunedì 18 Febbraio 2019 alle ore 21:00 ci sarà il posticipo della 24esima giornata di Serie B. Il match vedrà coinvolte Crotone e Pescara. Match di rilievo per entrambe le squadre anche se in ambiti differenti. Il Crotone infatti ha bisogno della vittoria per guadagnare punti utili alla salvezza dato che si trova momentaneamente in zona retrocessione. Il Pescara invece, 5° in classifica, ...