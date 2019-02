Shock Bari | tifoso cade dagli spalti | è in gravi condizioni FOTO

calcioweb.eu

(Di domenica 17 febbraio 2019) Non si ferma la corsa promozione del, altro successo in campionato per la squadra del presidente De Laurentiis che vince sul campo del Locri con le reti di Di Cesare (50′), Simeri (73′) e Floriano (77′) ed adesso allunga in classifica. Nel frattempo sono ore di ansia per un sostenitore biancorosso che in seguito all'esultanza dopo il gol di Di Cesare è caduto dalla balconata del settore ospiti dello stadio, come riportato dal club ilsi è fratturato una vertebra cervicale. La caduta delè stata ripresa in diretta da Dazn e laha fatto il giro dei social.