Blutec | delegazione incontra Di Maio | tavolo tecnico anticipato al 23 febbraio Orlando

(Di mercoledì 13 febbraio 2019) La protesta dellaè arrivata a Roma. Ieri, dopo sei giorni di proteste, il ministero dello Sviluppo economico ha scelto di convocare ildi confronto il 5 marzo. Oggi unadi sindaci e amministratori del comprensorio di Termini Imerese, in provincia di Palermo, è arrivata nella Capitale. Il gruppo ha organizzato un sit-in davanti al Mise con l’obiettivo di far anticipare l’incontro e di tornare a chiedere la proroga della cassa integrazione per gli oltre 700 operai dell’ex stabilimento Fiat. Dopo varie ore di silenzio da parte del ministero, la giornata si è chiusa con una “tregua”. Luigi Diha accettato l’incontro durante il quale ha deciso di anticipare ilin Sicilia al 23Alla protesta, oltre ai primi cittadini Termini Imerese, Ventimiglia, Trabia, Campofelice di Roccella, Caccamo, Sciara, ...