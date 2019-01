: Usa,drone blocca traffico voli a Newark - NotizieIN : Usa,drone blocca traffico voli a Newark - Cyber_Feed : Ultim'ora #Usa,drone blocca traffico voli a Newark - TelevideoRai101 : Usa,drone blocca traffico voli a Newark -

Unavvistato nello spazio aereo dello scalo diha interrotto brevemente ildi uno dei tre aeroporti di New York. Lo ha reso noto la Federal Aviation Administration. Isono ripresi ma gli atterraggi hanno subito ritardi. "Intorno alle 17:00 (ora locale) abbiamo ricevuto due notifiche dain arrivo asu unavvistato a 3.500 piedi (1.070 m) sopra Teterboro" e poi nei pressi dello scalo del New Jersey.Recentemente per i droni lo scalo londinese di Gatwick è rimasto chiuso per 36 ore.(Di mercoledì 23 gennaio 2019)