Trials Rising - prova

eurogamer

: 'Trials equivale a follia': è così anche per Rising? Ve lo diciamo qui! - spaziogames : 'Trials equivale a follia': è così anche per Rising? Ve lo diciamo qui! - Eurogamer_it : Abbiamo messo le mani su Trials Rising. Siete pronti a tornare in sella per battere ogni record? - Megumin44_44 : RT @NintendoHall: Trials Rising: pubblicato un nuovo video preview sul titolo -

(Di martedì 22 gennaio 2019)è indubbiamente una delle serie più fortunate del publisher francese Ubisoft. Un gioco veramente trasversale vista la semplicità del gameplay, ma dannatamente competitivo una volta che si prende il pad tra le mani.La formula d'altronde è quella che ha dimostrato di attecchire su quella fetta di giocatori che apprezzano l'immediatezza, senza però disdegnare la profondità: piste che si sviluppano su un piano in 2.5D , situazioni al limite dell'assurdo e un grado di complessità che diventa sempre più corposo man mano che si prosegue all'interno della carriera.Dopo il particolare spin off ispirato al DLC di Far Cry (Blood Dragon), gli sviluppatori di RedLynx sono tornati a lavorare su un capitolo ufficiale,, che punta a diventare il più ricco della serie. La voglia di offrire qualcosa d'inedito si percepisce sin dai primi momenti in cui si maneggia il gioco: la ...