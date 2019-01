M5S | Il capitano De Falco cita Di Maio in tribunale contro l' espulsione

Salvini fa il pienone a Roma : ex Pd e delusi M5S - anche il Sud guarda al capitano venuto dal Nord : Da Brindisi si sono messi in marcia alle 3. Due ore dopo è toccato muoversi a quelli della Basilicata. In Campania hanno fatto le cose più con comodo: partenza tra le 6.40 e le 7 del mattino. La sera ...