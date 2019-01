Migranti | Di Maio insiste | ' Nessun caso diplomatico con la Francia | è tutto vero'

Migranti - Di Maio : bisogna decolonizzare l'Africa. L'ambasciatrice d'Italia convocata a Parigi : Vanno lette in un contesto di politica interna italiana": è quanto affermano fonti diplomatiche francesi interpellate dall'ANSA a Parigi.

Migranti - la Francia convoca l’ambasciatore italiano dopo gli attacchi di Luigi Di Maio : Il governo francese ha deciso di convocare l'ambasciatore italiano, Teresa Castaldo, per chiedere chiarimenti sulle parole pronunciate dal vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio. Tra ieri e oggi il ministro del Lavoro ha attaccato Parigi sulla questione Migranti, accusando la Francia di "impoverire l'Africa".Continua a leggere

Migranti - Di Maio è un caso diplomatico. La Francia convoca l'ambasciatrice : Nuovo scontro diplomatico tra la Francia e l'Italia. Parigi infatti ha convocato l'ambasciatrice Teresa Castaldo al ministero degli Esteri dopo le parole del vicepremier Luigi Di Maio sulla "moneta coloniale". Di fatto al centro delle proteste da parte del governo francese ci sono le dichiarazioni del grillino rilasciate a Rtl 102.5: "D'ora in poi quelli che vogliono sbarcare glieli portiamo a Marsiglia, chiederò a Ue sanzioni contro quei paesi ...

Non è colpa del Franco CFA se i Migranti arrivano in Italia. La bufala di Dibba e Di Maio : Ospite a Che Tempo che fa, ieri sera Alessandro Di Battista ha accusato la Francia di essere responsabile per i migranti in arrivo in Italia. Poche ore prima, anche Luigi Di Maio aveva detto che "quello che sta succedendo nel Mediterraneo è frutto delle azioni di alcuni paesi, che poi ci fanno pure

Migranti - Luigi Di Maio lancia la crociata contro la Francia : “Loro colonialismo non è mai finito” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna ad attaccare l'Ue e, in particolare, la Francia sul tema dei Migranti: "L’Europa sta ignorando quello che i Paesi europei, primi fra tutti la Francia stampando il franco delle colonie, stanno facendo in Africa. È colonialismo, non è mai finito".Continua a leggere