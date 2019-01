Nina non aver paura di uccidere Stalin

Nina Moric attanagliata dai rimpianti : “Carlos - non fare come me” : Nina Moric attanagliata dai rimpianti: “Carlos, non fare come me, promettimelo” Nina Moric e Fabrizio Corona negli ultimi mesi hanno appianato gli attriti del passato, tornando a parlarsi, frequentarsi (non sentimentalmente parlando) e, soprattutto, cosa più importante, a prendere decisioni comuni per il bene del figlio Carlos. Gli anni burrascosi dei processi, degli affidamenti e, […] L'articolo Nina Moric attanagliata dai ...

Morta Adele Rejtano : addio alla nonNina delle Eolie - aveva 110 anni : L'anziana signora, residente a Lipari, aveva compiuto gli anni meno di un mese fa, alla vigilia dello scorso Natale. Nata proprio alle Eolie, per esigenze di famiglia si trasferì da piccola a Messina per alcuni anni ma poi era ritornata a Lipari dove sei è sposta e ha fatto figli rimanendo fino alla morte.Continua a leggere

Disturbo bipolare e sindrome maniacale : ecco cosa succede se il nostro cervello non produce serotoNina : cosa accadrebbe se il nostro cervello smettesse di produrre la serotonina, ovvero la cosiddetta molecola della felicità? La risposta arriva da uno studio tutto italiano pubblicato su “Scientific Reports”, rivista del gruppo “Nature”, che ha mostrato l’esistenza di un legame causale fra la riduzione dei livelli di serotonina nel cervello e l’insorgenza del Disturbo bipolare. Lo studio è stato condotto dal professore Massimo ...

Chirurgia - Lanciano : nonNina di 103 anni operata al femore : Un nonnina di 103 anni è stata operata al femore all’ospedale di Lanciano. “La donna ha superato l’intervento e trascorso una notte tranquilla”, riporta in una nota l’Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti. “L’anziana, residente in città, era caduta qualche giorno fa nella sua abitazione, dove vive assistita da una badante – prosegue l’azienda sanitaria – Sulle prime sembrava che l’infortunio non avesse ...

La nonNina non apre la porta e non risponde : chiamano il 112 ma stava solo dormendo : E' successo a Salve, nella provincia di Lecce. Uno dei nipoti della donna, allarmata dall'assenza di risposte ha subito...

NonNina ospitò l'emiro a casa - lui 20 anni dopo le regala un Capodanno da sogno : Capodanno da favola per nonna Teresa Borsetti e la sua famiglia, ospiti dell?emiro Hamad bin Khalifa al-Thani. Da Brindisi nel Qatar ospiti di quell?amico, così ricco e famoso, che...

Addio alla nonNina di Parella Maria Maddalena - aveva 104 anni : Più di un secolo di vita, ma ora Parella deve dare l'Addio alla sua abitante più anziana. Tre giorni fa è morta Maria Maddalena Marengo, 104 anni, nota nel quartiere per essere diventata, qualche anno ...

Nina Moric passa il Natale con Fabrizio Corona e non con Luigi Favoloso : Nelle ultime ore sono trapelate online alcune indiscrezioni concernenti il Natale 2018 di alcuni personaggi famosi, tra cui la showgirl Nina Moric. Quest'ultima, che ha la custodia primaria del figlio Carlos, ha deciso di trascorrere il Natale insieme al suo ex-marito, Fabrizio Corona, per il bene della sua famiglia. Una scelta, quella fatta dalla Moric, di trascorrere le vacanze natalizie con il suo storico ex, che potrebbe aver infastidito ...

NonNina in cuffia non risponde - mobilitati vigili del fuoco e ambulanza : La Spezia - Aveva le cuffie non sentiva il campanello e il telefono. Preoccupati, parenti e conoscenti hanno chiamato i soccorsi che in un lampo hanno raggiunto la centralissima Via Veneto per ...

Nina Moric chiamò "viado" Belen Rodriguez/ Motivazioni sentenza di condanna : "Fu offesa - non satira" : Nina Moric chiamò "viado" Belen Rodriguez, arrivano le Motivazioni sentenza di condanna. Per il giudice "fu offesa, non satira"

Corona preoccupa la Moric con il tatuaggio del diavolo. Nina : "Ti prego - non andare nel buco nero" : Da quando Fabrizio Corona è uscito dal carcere il suo rapporto con Nina Moric è migliorato. I due ex hanno fissato delle regole specifiche per il bene del loro figlio Carlos Maria. L'adolscente, ...

Roma - nonNina appassionata di gialli sventa da sola un furto mettendo in fuga tre ladri : Pensavano che fosse un colpo molto semplice: una borsa lasciata incustodita sul sedile anteriore di un’automobile da un’incauta proprietaria, in via Giacomo Debenedetti, a Roma, in zona Eur. Ai tre ladri sarebbe bastato forzare la portiera per entrare in possesso della refurtiva: un gioco da ragazzi con il loro attrezzo da scasso, una specie di chiave passepartout, capace di farsi gioco di qualsiasi serratura. C’erano quasi riusciti, ma non ...