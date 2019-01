Napoli | ' Così mi hanno picchiato al Pronto soccorso' Il dramma nascosto della violenza

Sarri - critiche assurde : così l’ex Napoli ha rilanciato il Chelsea : Il tecnico Maurizio Sarri ha rivoluzionato la Premier League, l’ex Napoli ha avuto l’abilità di ambientarsi subito in un calcio completamente diverso da quello italiano e regalato spettacolo attraverso un calcio scoppiettante e che ha subito portato i primi frutti anche in termini di risultati. La prima parte di stagione è stata entusiasmante per il Chelsea, il Blues hanno lottato testa a testa con squadre nettamente superiori ...

Pino Daniele - Napoli gli dedica una pizza : Gino Sorbillo l'ha fatta così : Pino Daniele se ne andava il 4 gennaio del 2015. Nel giorno dell'anniversario della scomparsa i fan di tutto il mondo hanno deciso di omaggiarlo ascoltando le sue canzoni, partecipando a concerti e commemorazioni, postando foto e canzoni sui social. E poi c'è chi gli ha dedicato una pizza: si tratta di Gino ...

Giorgio Napolitano - l’anno del disastro : così l’ex presidente ha rovinato l’Italia : Giorgio Napolitano, l’anno del disastro: così l’ex presidente ha rovinato l’Italia Il 2018, l’anno del crollo di Giorgio Napolitano. Politicamente, sottolinea Antonio Napoli su Italia Oggi, il ritorno al proporzionale e il ruolo finalmente di arbitro imparziale del Quirinale, con Sergio Mattarella, rappresentano la nemesi di Re Giorgio, che per quasi 10 anni ha interpretato il ruolo in modo debordante. Dal 2011, “il ...

Napoli - la città amata e il suo popolo così odiato : Ci si indigna, certo, ed è giusto che sia così. Anzi: quando la notte avanza, quando il calcio diventa un incubo, quando il Paese mostra il suo volto peggiore, quello dei 'Vesuvio lavali col fuoco' ...

'Ovèr faje?' così Gavillucci sospese Samp-Napoli : Lo ha anche ribadito Rizzoli a ottobre scorso a Radio Anch'io lo Sport. Ma andiamo oltre. E allora: ' Gavi, ovèr faje? '. Sì, faceva sul serio, Gavillucci. Gravina assicura: "Sabato si gioca" ...

Movida a Napoli - ha vinto il caos : 'Mai più un Natale così' : L'ordinanza sindacale per le festività natalizie è stata un flop. La ressa ha impedito ai mezzi di soccorso di muoversi agevolmente e in molti casi sono rimasti fermi a lungo tra la folla che non dava ...

Il Napoli non si ferma : “Juve-Roma?” Ancelotti risponde così : Successo casalingo del Napoli contro la Spal, continua la marcia scudetto, ecco le dichiarazioni di Carlo Ancelotti ai microfoni di Radio Rai: “Una volta che non siamo riusciti a chiuderla gli ultimi minuti sono stati di sofferenza, perché la SPAL ha messo tutte le energie per pareggiare, alla fine Meret ha fatto due parate molto importanti. Insigne e Koulibaly diffidati? Ho pensato che se non li avessi fatti giocare con ...

Venezia - a una cena poliglotta si presenta così : “Forza Napoli sempre” : A una cena per un amico serbo Venerdì sera eravamo a una cena. Si festeggiava un nostro amico serbo che è diventato in questi giorni cittadino italiano; le battute su chi glielo avesse fatto fare si sono sprecate. Gli invitati sembravano un trattato vivente contro la Lega. C’erano dei Veneziani, due irlandesi, un serbo, un croato, una statunitense, una messicana, due francesi, una austriaca, una canadese, un calabrese e due napoletani. L’altro ...

«Dai Foja ad Anastasio - così portiamo Napoli nel mondo» : Napoli. « Marzo 2018, stavamo preparando un inedito con i Foja: una canzone dedicata a Maurizio Sarri che sarà nel prossimo album. Mentre lo stavamo per produrre compare sul web questo tizio di nome ...

Napoli - Hamsik : 'Fa male uscire così - ma ora alziamo la testa' : Napoli - ' Ieri abbiamo fatto tutto quello che potevamo, ma non è bastato. Sono andato vicino al gol a inizio gara, ma purtroppo il mio tiro è uscito di pochi centimetri, maledizione. Ci è mancata ...

Napoli - l amarezza di Hamsik Uscire così fa male : LIVERPOOL - Il risveglio del Napoli è stato ancora più malinconico, sotto il cielo grigio di Liverpool e dopo una nottata quasi insonne per tutti: dai dirigenti alla squadra. Non ci sono state ...

Il presepe di Napoli con Fedez e Ronaldo : 'Così addio alla tradizione' : Anche tra i pastori è il pallone a muovere l'economia. In questa collezione di figurine in tre dimensioni trovi in prima linea Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis. A seguire, una lunga scia ...

Liverpool - Klopp : 'Sono eccitato : così proveremo a sorprendere il Napoli' : Jurgen Klopp , allenatore del Liverpool, ha parlato a Sky Sport prima della partita contro il Napoli: 'Sto bene, sono eccitato. Non vedo l'ora di iniziare la partita. E' una grande opportunità: non abbiamo giocato un grande girone e possiamo riscattarci. La ...